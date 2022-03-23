洛男涉16次武器搶劫 包括華人密集區 現被捕

嫌犯門多薩 (Rudy Mendoza)已被捕。（警方提供）

當局表示，一名 36 歲無家可歸的男子，因涉嫌在洛杉磯 縣的格蘭岱市（Glendale）進行兩次武裝搶劫而被捕。嫌犯還涉及洛杉磯和華人密集的聖蓋博 谷，兩個月內發生的另外 14 起武裝搶劫案。

根據格蘭岱警察 局，1 月 7 日，警察回應了當地東百老匯 1100 街區一家企業的搶劫事件；警察獲悉，一名男子在告訴一名員工清空收銀機時，貌似持有手槍。

3 月 3 日，在東科羅拉多街 1300 街區的一家快餐店，發生了一起武裝搶劫案。警察調查的報告顯示，一名嫌犯走到櫃檯後面，揮舞著一把手槍，從收銀機中取走了錢。隨後，他乘車逃離現場。

格蘭岱警察局發言人說，警方在查看監控錄像時，嫌犯被確定為1月7日搶劫案的同一嫌犯。

格蘭岱警局和聯邦太平洋西南地區執法部門的偵探們，21日在羅斯密市 (Rosemead) 的河流大道（River Avenue） 2600 號街區附近，逮捕了嫌犯門多薩 (Rudy Mendoza)。

當局表示，他們已將門多薩與 1 月 7 日至 3 月 4 日期間，在洛杉磯和聖蓋博谷發生的另外 14 起武裝搶劫案聯繫起來。

警方稱，門多薩被指控犯有 16 項武裝搶劫罪，目前被扣留，保釋金被設定為 90萬元。