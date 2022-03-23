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女子參加洛杉磯馬拉松賽跑後死亡 生前曾為亞裔籌款

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
Paddock的家人在GoFundMe籌集資金，稱Paddock心臟病發作導致死亡。（ GoFundMe）
Paddock的家人在GoFundMe籌集資金，稱Paddock心臟病發作導致死亡。（ GoFundMe）

馬拉松比賽組織方3月22日（周二）證實，一名女子在參加 2022 年洛杉磯半程馬拉松比賽後死亡，這是該賽事自 2007 年以來的首次死亡事件。據悉，女子因心臟病發作搶救無效身亡。

這名女子的身分被確認為46 歲的Trisha Paddock，是 13.1 哩慈善挑戰半程馬拉松賽的跑步者。組織方表示，她沒有跑完賽道，並在周日的比賽後被迅速送到醫院搶救無效死亡。

據洛杉磯消防局（ LAFD）稱， Paddock 的死是自 2007 年以來第一次與馬拉松有關的死亡，當時一名 50 歲男子參加與馬拉松一起舉辦的洛杉磯自行車巡迴賽，在心臟驟停後死亡。

比賽組織方在一份聲明中指出，這是一個毀滅性的損失，「我們對她的家人和親人表示最深切的同情。我們要向所有第一時間趕到現場的急救人員、護理人員和醫務人員表示感謝。」

Paddock 是一個慈善團隊的成員，該團隊正在為亞裔藥物濫用計劃 （Asian American Drug Abuse Program）籌集資金，為洛杉磯縣亞太裔和其他服務不足的社區提供藥物濫用服務。

Paddock 的家人在 GoFundMe 籌集資金，支持這個家庭支付醫療費用和其他重要的費用，並稱Paddock 心臟病發作，去世前接受了生命支持。截至周二晚上，該活動已籌集超過 4萬1000 元，包括來自馬拉松組織方的 1000元。

46 歲的Trisha Paddock在參加洛杉磯半程馬拉松比賽後死亡。（abc...
46 歲的Trisha Paddock在參加洛杉磯半程馬拉松比賽後死亡。（abc7）

馬拉松 洛杉磯 心臟病

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