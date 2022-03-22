洛縣警長與華人里鄰會議　指導如何做好居家安全

圖為社區治安會議現場。（提供）

洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）21日晚在縣屬地哈仙達岡（哈岡）大使命教會舉辦社區治安會議，介紹警局現況，與社區民眾商討應對當地治安問題，如何做好警民合作，做好居家安全。哈岡華人 協會會長方孝偉表示，警局預算 短缺與保障社區治安有衝突，華人社區民眾應更支持增加警方經費。

哈岡華人協會會長暨律師方孝偉表示，目前民眾面臨的是社會治安日益惡化困擾，針對亞裔犯罪也日趨嚴重。而且警局預算愈來愈少。保障治安與預算短缺形成很大衝突。華人社區願意與第一線警員維持良好關係，支持為警方提高預算，創造社區更安全環境。警民合作也是值得探討的話題，華人居民要知道在案件發生後，如何報警，如何保護自己。

社區居民劉女士說，在會議上，與縣警局長維拉紐瓦討論如何搞好警民合作。維拉紐瓦提醒，居民要做好居家安全需要注意事項包括：務必要將門窗鎖好；勿要在社交媒體暴露家庭成員外出旅行；要與鄰居相處和諧做好「鄰里守望」，互相幫助；鄰居看到有可疑人上門就可報警。警方希望居民遇到可疑車輛或可疑人在社區逗留，直接向警方報警，由警方保護民眾維持治安，而不是由居民「見義勇為」自己處理。同時７月間會有非法煙火銷售，若居民看到可疑銷售非法煙火馬上撥打911。實際上有很多小細節，可以與警方合作完成。

資深保險業者張國興表示，目前洛縣警局面臨資金短缺問題，所以警力不足，警員在經費不足下，仍努力維持社會治安。維拉紐瓦舉辦類似社區治安會議，已經有近百場。縣警局也非常重視遊民 問題，即使遇到經費困擾，仍抽出足夠警力了解遊民問題，而且用和平方式解決，而不是去拘捕。同時對於有心理問題遊民，也採取合適辦法妥善解決。

羅蘭岡華協會長陳正治指出，哈岡與羅蘭岡都是縣屬地，雖然地域不同，但共同面臨的社區治安問題是入室盜竊問題，及其它財產犯罪案件。由於倍受爭議的47號提案，盜竊財物價值不足950元，屬輕罪無需入獄，催生闖空門案頻發，有罪犯認為亞裔居民有錢，所以針對亞裔闖空門及停車場搶劫案較多。陳正治認為，兩個縣屬地遊民涉案不是主要犯罪。