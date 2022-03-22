東航空難百餘人喪生 為何南加華人微信圈討論度不高？

東方航空一架由昆明飛廣州的波音737客機21日於飛行途中於廣西梧州上空失事墜毀。圖為飛機殘骸散落山坡。(中新社)

中國東方航空一架客機，近日不幸發生空難，導致132人死亡。這起嚴重飛安事故，在海內外華人 中引起極大震驚。不過有華人表示，雖然空難令人震驚，但在微信 朋友圈中，大家並沒有多少議論熱度，有些朋友圈甚至「靜悄悄」。社區人士認為，發生這種情況，原因多樣，也很複雜。

內陸華人社團僑領于忠霞表示，雖然從媒體獲悉空難消息，但在微信朋友圈卻很少被提及，沒人議論，就懷疑所謂空難真實性；她一時也不太相信，但最終還是確認了。她推測之所以朋友圈對空難討論熱度不高，主要是前一段時間，大家焦點都是疫情 、俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭。對於空難發生，因為太突然，大家注意力還沒有轉過來。

南加州美中經貿文化藝術聯合會會長孫偉則認為，在美華人雖有人將空難資訊發到朋友圈，但並沒有過多談論此事。空難令人痛心、難過！華人在國外，雖然心情難受，但不太願意表露，也擔心一旦表露，會勾起周圍友人的傷心事，畢竟大家在疫情都有不同經歷。相信這次空難對於海外華人都帶來很大壓力，至少在很長一段時間內不敢乘坐飛機，或者不敢乘坐發生空難航空公司的飛機。

洛杉磯華文作家協會監事長北奧表示，關鍵是大家一時不知從哪個角度議論此事故。大家對於發生空難原因尚沒有答案，只是覺得應為死難者哀悼，為逝去生命可惜。這次空難對於死者家人是很大事情。到底是機械事故，還是人為事故，到底應該去批評誰，又不能讓航空公司保證未來不出空難事故，確實不知如何評論。

美國內陸華美協會副會長張權則認為，只是有些朋友圈對空難談論熱度不高，與人群結構有關。對於美國很多華人來說，最關心的是自己；疫情一波接一波、通貨膨脹油價高漲、俄烏戰爭等等，不好事情總是接踵而來。但這次空難無論在哪個國家發生，都是令人痛心的事情。

洛杉磯從事汽車貿易的劉先生說，他有國內朋友圈，也有美國朋友圈，對於這次空難，國內朋友是沒人敢談，認為涉及言論管控問題。有人雖然懷疑空難是人為事故，但不敢去議論。所謂海外華人不願意談論，畢竟這是個敏感話題，或者說涉及社會穩定及政府說的「維穩」。