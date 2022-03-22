洛市比佛利山高級珠寶店被搶 嫌犯用大錘砸碎窗戶

比佛利山22日一家高級珠寶店發生搶劫，一家商店的窗戶被嫌犯用大錘砸碎，損失物品價值還未公佈。（lovebeverlyhills網站圖片）

洛杉磯 市比佛利山 22日下午一家高端珠寶店發生搶劫，一家商店的窗戶被嫌犯用大錘砸碎，案發地點在南Beverly路200號街區一家奢侈品店。

比佛利山警方稱，在22日下午2時前，位於南Beverly路和Charlevill大道交界的一家店鋪，大約有四五名劫匪用大錘砸碎了這家商店的窗戶，進店搶劫，得手後這群人乘坐一輛不知名的車輛逃離。警方認為嫌疑人都是男性，有些人穿著連帽運動衫、運動褲和戴著口罩 。調查仍處於初步階段，警方表示未確認這是否是一家珠寶店，也沒有透露被盜物品數量和價值。

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但來自NewsChopper4的航拍圖像顯示，該店鋪名為Luxury Jewels of Beverly Hills。根據lovebeverlyhills網站介紹，這家珠寶店的珠寶是從世界各地手工挑選的，出售高級珠寶、手錶、寶石、藝術品、古董和收藏品等，這家店已傳承三代。

在過去的幾個月裡，發佈在社交媒體上的視頻在全州範圍內傳播開來，視頻顯示了全州的暴力打砸搶的零元購行動，其中許多搶匪衝進商店，衝破櫃檯偷走昂貴的商品，然後逃跑。