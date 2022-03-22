債權人爭議出價太低 破產法官仍批准全美最貴豪宅賣價

唯一莊園已以1億4100萬元拍賣。（Concierge Auctions）

洛杉磯 破產法院一位法官，3月21日批准Fashion Nova的創辦者兼執行總裁薩吉安（Richard Saghian）以總售價1億4100萬元標得全美最貴的豪宅，位於洛杉磯市貝萊爾（Bel Air）的「唯一莊園」(The One)。

法官薩爾茨曼（Deborah Saltzman）的裁決，是在為期兩天的法庭聽證後作出。在聽證會上，反對出售的債權人們稱，薩吉安的出價應該被認為是不夠的，因為這座龐大莊園為期三天的拍賣 是在俄羅斯入侵烏克蘭後的一周內進行，嚇跑了投標人。

薩吉安、破產財產和其他債權人的律師都同意出價令人失望，但也反駁說，還有其他關鍵原因，造成該出價是該房屋2億9500萬元要價的一半。他們稱，如果在幾個月內進行另一次拍賣，無法保證世界地緣的政治局勢會有所改善。

法官薩爾茨曼則說，儘管除了買家之外，任何人都會覺得提議的賣價並不合適，但她裁定這項買賣符合批准的法律標準。她還表示，她不會將自己的判斷納入是否第二次拍賣，會帶來更好的結果。她指出，「也許有可信的論據認為，市場可以調整，情況會有所不同。但也有論據表明，現在的情況可能會更糟」。

位於山頂的 10萬5000 平方呎的「唯一莊園」，其大理石和玻璃房屋仍未完工，並拖欠超過 2億5000萬元的債務。 薩吉安出價 1億2600萬元，加上拍賣費後總價為 1億4100萬元，這意味著許多債權人就這座已建造近十年的房子將面臨巨額、甚至全部損失。

支持薩吉安出價的是 Hankey Capital，這家公司是該地產的最大債權人，也是洛杉磯億萬富翁漢基（Don Hankey）的房地產貸款 部門。它為該項目提供逾1億元貸款，在貸款人中排在第一位，但仍可能不會獲得全數償還。

這棟房產創下了拍賣中最昂貴房屋的紀錄，但遠低於風險投資家安德森 (Marc Andreessen) 創下的加州房市銷售紀錄，他在去年10月以1億7700萬元購買洛杉磯馬里布的一處房產。

這棟豪宅於2月28日下午4時開始拍賣，為期四天。拍賣公司Concierge Auctions表示，拍賣網站吸引了170個國家的投資者，並產生約2800名潛在客戶。然而，2月28日線上拍賣開始後，只有五名來自美國和紐西蘭的競標者，且大多數動作發生在最後幾分鐘。

這棟莊園是好萊塢前製作人尼亞米(Nile Niami)幾年前轉戰開發事業打造，主打「全美最貴且最龐大的現代住宅」。他曾希望獲得至少2億5000萬元的出價，但並未實現，只剩下時尚大亨薩吉安的出價。

在法庭聽證的過程中，法官薩爾茨曼曾告訴債權人，她將根據判例法權衡決定，如果發現薩吉安的出價「嚴重不足」，她將擱置該出價。但她在做出裁決時，她表示銷售價格「公平合理」。

想要擱置出價的債權人則指出，擁有「唯一莊園」的破產有限責任公司 Crestlloyd 在法庭文件中表示，該物業價值 3億2500萬元，還強調 2019 年在施工期間評估該物業估值為 2億2800萬元。還指出，在線拍賣時吸引的競標者寥寥無幾。

屋主尼亞米的律師 Hamid Rafatjoo 在第一天聽證時對法官說：對俄羅斯入侵烏克蘭這場戰爭的恐懼，以及第三次世界大戰的可能性，不可能沒有影響「唯一莊園」投標拍賣過程。

債權人 Inferno Investments 的律師，已對該物業提出約 3100 萬元的索賠。律師表示，即使戰爭在幾個月後繼續進行，投標人屆時也會適應它。

但支持該項拍賣的支持者表示，Crestlloyd 對該房產價值的估計和 2019 年的評估是不現實的，進行另一次拍賣很可能會導致出價降低。他們表示，五名競標者都符合預期。 薩吉亞的律師並告訴法官，他的當事人可能不會參加第二輪複審。

支持者還指出，拍賣後的幾週內沒有其他真正的報價出現，儘管 Crestlloyd 曾表示如有會招待他們，而法官在她的裁決中也指出這一點。他們還質疑，如果反對拍賣的人士如此擔心戰爭的陰影，為什麼他們沒有提出自己的緊急動議推遲拍賣呢！

「唯一莊園」被認為是美國最大最貴的豪宅，擁有21間臥室和42間浴室，五個游泳池，一間室內電影院，一個保齡球場，4000平方呎客人房，總面積10萬5000平方呎。