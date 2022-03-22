債權人爭議出價太低 破產法官仍批准全美最貴豪宅賣價
洛杉磯破產法院一位法官，3月21日批准Fashion Nova的創辦者兼執行總裁薩吉安（Richard Saghian）以總售價1億4100萬元標得全美最貴的豪宅，位於洛杉磯市貝萊爾（Bel Air）的「唯一莊園」(The One)。
法官薩爾茨曼（Deborah Saltzman）的裁決，是在為期兩天的法庭聽證後作出。在聽證會上，反對出售的債權人們稱，薩吉安的出價應該被認為是不夠的，因為這座龐大莊園為期三天的拍賣是在俄羅斯入侵烏克蘭後的一周內進行，嚇跑了投標人。
薩吉安、破產財產和其他債權人的律師都同意出價令人失望，但也反駁說，還有其他關鍵原因，造成該出價是該房屋2億9500萬元要價的一半。他們稱，如果在幾個月內進行另一次拍賣，無法保證世界地緣的政治局勢會有所改善。
法官薩爾茨曼則說，儘管除了買家之外，任何人都會覺得提議的賣價並不合適，但她裁定這項買賣符合批准的法律標準。她還表示，她不會將自己的判斷納入是否第二次拍賣，會帶來更好的結果。她指出，「也許有可信的論據認為，市場可以調整，情況會有所不同。但也有論據表明，現在的情況可能會更糟」。
位於山頂的 10萬5000 平方呎的「唯一莊園」，其大理石和玻璃房屋仍未完工，並拖欠超過 2億5000萬元的債務。 薩吉安出價 1億2600萬元，加上拍賣費後總價為 1億4100萬元，這意味著許多債權人就這座已建造近十年的房子將面臨巨額、甚至全部損失。
支持薩吉安出價的是 Hankey Capital，這家公司是該地產的最大債權人，也是洛杉磯億萬富翁漢基（Don Hankey）的房地產貸款部門。它為該項目提供逾1億元貸款，在貸款人中排在第一位，但仍可能不會獲得全數償還。
這棟房產創下了拍賣中最昂貴房屋的紀錄，但遠低於風險投資家安德森 (Marc Andreessen) 創下的加州房市銷售紀錄，他在去年10月以1億7700萬元購買洛杉磯馬里布的一處房產。
這棟豪宅於2月28日下午4時開始拍賣，為期四天。拍賣公司Concierge Auctions表示，拍賣網站吸引了170個國家的投資者，並產生約2800名潛在客戶。然而，2月28日線上拍賣開始後，只有五名來自美國和紐西蘭的競標者，且大多數動作發生在最後幾分鐘。
這棟莊園是好萊塢前製作人尼亞米(Nile Niami)幾年前轉戰開發事業打造，主打「全美最貴且最龐大的現代住宅」。他曾希望獲得至少2億5000萬元的出價，但並未實現，只剩下時尚大亨薩吉安的出價。
在法庭聽證的過程中，法官薩爾茨曼曾告訴債權人，她將根據判例法權衡決定，如果發現薩吉安的出價「嚴重不足」，她將擱置該出價。但她在做出裁決時，她表示銷售價格「公平合理」。
想要擱置出價的債權人則指出，擁有「唯一莊園」的破產有限責任公司 Crestlloyd 在法庭文件中表示，該物業價值 3億2500萬元，還強調 2019 年在施工期間評估該物業估值為 2億2800萬元。還指出，在線拍賣時吸引的競標者寥寥無幾。
屋主尼亞米的律師 Hamid Rafatjoo 在第一天聽證時對法官說：對俄羅斯入侵烏克蘭這場戰爭的恐懼，以及第三次世界大戰的可能性，不可能沒有影響「唯一莊園」投標拍賣過程。
債權人 Inferno Investments 的律師，已對該物業提出約 3100 萬元的索賠。律師表示，即使戰爭在幾個月後繼續進行，投標人屆時也會適應它。
但支持該項拍賣的支持者表示，Crestlloyd 對該房產價值的估計和 2019 年的評估是不現實的，進行另一次拍賣很可能會導致出價降低。他們表示，五名競標者都符合預期。 薩吉亞的律師並告訴法官，他的當事人可能不會參加第二輪複審。
支持者還指出，拍賣後的幾週內沒有其他真正的報價出現，儘管 Crestlloyd 曾表示如有會招待他們，而法官在她的裁決中也指出這一點。他們還質疑，如果反對拍賣的人士如此擔心戰爭的陰影，為什麼他們沒有提出自己的緊急動議推遲拍賣呢！
「唯一莊園」被認為是美國最大最貴的豪宅，擁有21間臥室和42間浴室，五個游泳池，一間室內電影院，一個保齡球場，4000平方呎客人房，總面積10萬5000平方呎。
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