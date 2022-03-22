我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「轉出2000元 你授權的嗎」她急處理 戶頭瞬間歸零

調高升息預期 股指紓壓反彈

加州眾議員方樹強背書PCC理事候選人王耀正

記者丁曙／亞凱迪亞報導
加州眾議員方樹強（左）宣布支持王耀正競選PCC理事。（競選總部）
加州眾議員方樹強（左）宣布支持王耀正競選PCC理事。（競選總部）

巴沙迪那學院（Pasadena City College）理事候選人王耀正（Alton Wang），又獲得一位重量級民選官員的背書。加州眾議員方樹強（Mike Fong）宣布支持王耀正。方樹強代表的第 49選區涵蓋亞凱迪亞和天普市，而王耀正競選的PCC理事會第 七區即代表亞凱迪亞和天普市，他們的選區有部分重合。

方樹強說，作為前社區大學理事和社區大學學生，他親身體驗了普通家庭負擔得起的優質公共教育，是學生成功的基石，也是一個充滿活力的社區的關鍵。王耀正理解並且分享這些重要的價值觀。

➤➤➤陳納德航空學院 盼為中國培養優秀飛行員

方樹強認為，王耀正對巴沙迪那學院包容性的願景，也是為年輕人更好地為未來做好準備。因此，學院需要王耀正的領導，來增加學生接受高等教育的機會，提高畢業生進入四年制大學的轉學率，並擴大校園資源。 所以，他熱情地支持王耀正加入巴沙迪那學院學區理事會。

王耀正成長於華人移民家庭，他的第一代移民父母曾在巴沙迪那學院修課，為後來創辦小企業奠定經驗基礎。王耀正畢業於亞凱迪亞高中和Wesleyan University，以及在洛杉磯加州大學（UCLA）法學院學習。他的競選政見包括落實三個核心優先事項，提升高中生入學率和社區學院畢業生轉學率，確保有需要的學生獲得資源。

➤➤➤競選亞凱迪亞學區教委 張奔造勢百人助選

王耀正現已獲得多位民選官員背書，包括亞凱迪亞學區三位華裔教委、聖谷多個城市議員、社區學院理事等30多人。

PCC學區理事會今年有四席改選，王耀正角逐第七區，挑戰尋求連任的理事Anthony R. Fellow博士。

亞凱迪亞 學區 加州大學

上一則

債權人爭議出價太低 破產法官仍批准全美最貴豪宅賣價

下一則

洛市比佛利山高級珠寶店被搶 嫌犯用大錘砸碎窗戶

延伸閱讀

53歲華裔媽 從英語零基礎變成學霸

53歲華裔媽 從英語零基礎變成學霸
全美第二大 洛杉磯聯合學區最遲23日解除室內口罩令

全美第二大 洛杉磯聯合學區最遲23日解除室內口罩令

洛杉磯聯合學區最遲23 日結束室內口罩令

洛杉磯聯合學區最遲23 日結束室內口罩令

玫瑰碗冠名權官司 巴沙迪那勝訴獲賠償40萬律師費

玫瑰碗冠名權官司 巴沙迪那勝訴獲賠償40萬律師費
PCC理事伍麗娥訪世報 拚三連任

PCC理事伍麗娥訪世報 拚三連任
洛社區學院理事 趙美心挺飯野接棒

洛社區學院理事 趙美心挺飯野接棒

熱門新聞

在銀行和子女開聯名帳戶學問多 提逾1萬5可能形成贈與

2022-03-15 13:59
聖地牙哥（San diego )一名47歲的華人女性李燕（Yan Li，譯音）日前在警方執法時被警方擊斃，背後原因令人唏噓。（警方視頻截圖）

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

2022-03-14 20:55
21日於廣西發生空難的東方航空公司的波音737-800型飛機。（法新社）

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

2022-03-21 18:10
加州擬對居民提供加油退稅補貼。（AAA）

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

2022-03-17 15:39
不少人認為，在南加州送外賣日進斗金、發家致富不是夢，那麼真實情況到底如何？

世說新聞╱加州外賣好賺？親測時薪這麼多

2022-03-18 15:34
母病重，華女哭訴難回國探望。（此為示意圖；Unsplash.com下載）

母病重 洛縣華女哭訴難回國探望 最大難題原來在這裡

2022-03-16 14:40

超人氣

更多 >
不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒
有空心菜吃了 亞裔奔走10年 喬州終批准販售

有空心菜吃了 亞裔奔走10年 喬州終批准販售
東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福
發假貨騙退款 華男詐亞馬遜130萬元認罪

發假貨騙退款 華男詐亞馬遜130萬元認罪
東航墜機／24歲幸運兒逃死劫 原本要去廣州打工 因天氣原因退票

東航墜機／24歲幸運兒逃死劫 原本要去廣州打工 因天氣原因退票