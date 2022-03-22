南加男子利用交友軟件約會女性 約會時涉搶劫性侵

南加一名男子涉嫌借交友軟件約會女性，實施性侵和搶劫，遭拘捕。（警方提供）

南加 一名23歲男子被控借網上約會女性，實施搶劫、性侵 ，作案多次，至少有一起案件發生在河濱市。該男子近日對試圖強暴未遂及其它指控不認罪。

被告瓊斯（Dejuan Ramon Jones）是勝利谷（Victorville）居民，在河濱市警方與聖伯納汀諾縣警方合作取證後，於3月17日被捕。被告除企圖強暴罪指控，還被控持槍搶劫、因在作案時使用致命武器，還面臨加重刑期。被告主審法官是河濱縣高等法院法官Charles Koosed，訂3月29日舉行重罪和解會議，命令被告關押在班寧市一個懲教中心，保釋金27萬5000元。

據河濱市警局發言人表示，與瓊斯直接關聯的案件發生在河濱市，時間是3月7日，但也有可能有其它犯案尚未被發現。發言人說，警方在調查中得知瓊斯在社交媒體交友非常活躍，通過約會應用軟體與多位女性約會。而在其中一次約會時，瓊斯暴力攻擊一名女性，一些受害者不敢報警，比如年輕女性或性工作者。比如被告在3月7日的襲擊女性案件中，受害者就沒有敢出來指認。

發言人並沒有說明警探是如何確定瓊斯就是作案嫌犯，而且瓊斯在河濱縣沒有重罪記錄。

警方希望更多受害者站出來指控被告，可聯絡河濱市警局性攻擊孩童虐待執法部門，電話951－353－7950；聖伯納汀諾縣警局勝利谷分局760－241－2911 。