我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美大法官被提名人：最高法院保障婦女墮胎權

21日起這些國際航班不再降落上海

南加男子利用交友軟件約會女性 約會時涉搶劫性侵

記者啟鉻／河濱綜合報導
南加一名男子涉嫌借交友軟件約會女性，實施性侵和搶劫，遭拘捕。（警方提供）
南加一名男子涉嫌借交友軟件約會女性，實施性侵和搶劫，遭拘捕。（警方提供）

南加一名23歲男子被控借網上約會女性，實施搶劫、性侵，作案多次，至少有一起案件發生在河濱市。該男子近日對試圖強暴未遂及其它指控不認罪。

被告瓊斯（Dejuan Ramon Jones）是勝利谷（Victorville）居民，在河濱市警方與聖伯納汀諾縣警方合作取證後，於3月17日被捕。被告除企圖強暴罪指控，還被控持槍搶劫、因在作案時使用致命武器，還面臨加重刑期。被告主審法官是河濱縣高等法院法官Charles Koosed，訂3月29日舉行重罪和解會議，命令被告關押在班寧市一個懲教中心，保釋金27萬5000元。

據河濱市警局發言人表示，與瓊斯直接關聯的案件發生在河濱市，時間是3月7日，但也有可能有其它犯案尚未被發現。發言人說，警方在調查中得知瓊斯在社交媒體交友非常活躍，通過約會應用軟體與多位女性約會。而在其中一次約會時，瓊斯暴力攻擊一名女性，一些受害者不敢報警，比如年輕女性或性工作者。比如被告在3月7日的襲擊女性案件中，受害者就沒有敢出來指認。

發言人並沒有說明警探是如何確定瓊斯就是作案嫌犯，而且瓊斯在河濱縣沒有重罪記錄。

警方希望更多受害者站出來指控被告，可聯絡河濱市警局性攻擊孩童虐待執法部門，電話951－353－7950；聖伯納汀諾縣警局勝利谷分局760－241－2911

性侵 南加 911

上一則

加強針效果比第二針好很多 洛市華醫分享抗體檢測結果

下一則

南加老師領幼童高呼反對拜登 希望他離開 視頻全錄

延伸閱讀

傑克森尋求支持大法官提名 全力逐一拜會兩黨參議員

傑克森尋求支持大法官提名 全力逐一拜會兩黨參議員
全美首例 馬州即起停徵汽油稅30天助民眾減輕負擔

全美首例 馬州即起停徵汽油稅30天助民眾減輕負擔
等了24年 舊金山大學迎「三月瘋」首戰

等了24年 舊金山大學迎「三月瘋」首戰
牧羊犬追鵝太興奮和主人失散 聰明到自搭公車回家

牧羊犬追鵝太興奮和主人失散 聰明到自搭公車回家
俄軍無法長久控制烏克蘭？軍事專家：兵力比例不足

俄軍無法長久控制烏克蘭？軍事專家：兵力比例不足
稅費超徵 州參議員瓊斯：直接退稅 每人1125元

稅費超徵 州參議員瓊斯：直接退稅 每人1125元

熱門新聞

在銀行和子女開聯名帳戶學問多 提逾1萬5可能形成贈與

2022-03-15 13:59
聖地牙哥（San diego )一名47歲的華人女性李燕（Yan Li，譯音）日前在警方執法時被警方擊斃，背後原因令人唏噓。（警方視頻截圖）

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

2022-03-14 20:55
21日於廣西發生空難的東方航空公司的波音737-800型飛機。（法新社）

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

2022-03-21 18:10
加州擬對居民提供加油退稅補貼。（AAA）

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

2022-03-17 15:39
不少人認為，在南加州送外賣日進斗金、發家致富不是夢，那麼真實情況到底如何？

世說新聞╱加州外賣好賺？親測時薪這麼多

2022-03-18 15:34
母病重，華女哭訴難回國探望。（此為示意圖；Unsplash.com下載）

母病重 洛縣華女哭訴難回國探望 最大難題原來在這裡

2022-03-16 14:40

超人氣

更多 >
東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...
不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒
有空心菜吃了 亞裔奔走10年 喬州終批准販售

有空心菜吃了 亞裔奔走10年 喬州終批准販售
東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福
大法官任命聽證會登場 非裔女法官傑克森創紀錄

大法官任命聽證會登場 非裔女法官傑克森創紀錄