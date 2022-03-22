加強針效果比第二針好很多 洛市華醫分享抗體檢測結果

林永健醫師。（圖片由林永健提供）

洛杉磯市西達賽奈（Cedars-Sinar）醫院的華裔 醫師林永健，近日分享施打加強針後三個月的抗體檢測 數值結果，效果遠超第二針後兩個月的抗體數量，因此他對加強針的防疫效果非常有信心，也呼籲民眾積極施打。但他也認為新變種BA.2來襲，當局取消口罩 令的作法太冒進。

西達賽奈的麻醉科、疼痛中心的華裔醫師林永健，最近獲得抗體檢測結果顯示，在他打加強針後一個月，抗新冠抗刺突蛋白抗體IgG結果是30700，比陽性值超過614倍。之後三個月，抗新冠抗刺突蛋白抗體IgG結果是15400，比前一次結果大幅度下降50%，但仍比陽性值50超過近308倍。

對比之下，打第二針後的抗體結果，打第二針後兩個月的抗新冠抗刺突蛋白抗體IgG結果只有4800，比前一次結果大幅度下降80%，但仍比陽性值50超過近100倍。

他表示，這樣看起來，雖然加強針的劑量比第二針要少，但是打後三個月的抗體（15400）檢測值，比打第二針後兩個月抗體（4800）還要高不少，而且比前一次下降幅度小，當時加強針下降50%，第二針下降80%。就他個人的數據看來，加強針後產生的抗體比第二針高，加強針後三個月的抗體比第二針後兩個月還要高，而下降幅度小。看起來加強針真的能「加強」，可以激起較強的免疫反應。這讓他對加強針的效果非常有信心，也呼籲民眾都積極施打。

但他作為一線的醫療人員，仍然認為當局取消口罩令的作法太過冒進。尤其現在病毒又再一次變異，Omicron的亞變體BA.2的傳播能力，是之前Omicron BA.1的1.5倍，最近在歐洲逐漸成為主要的感染變體。BA.2 變種在美國所有50個州均已存在，且有愈發普遍的趨勢。他表示醫院最近剛經過早先的高峰期，他非常擔心接下來又會再來一輪。因此呼籲民眾還是要繼續佩戴口罩，以及勤洗手和保持距離，強調這些都是最好保護自己的作法。