我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭稱俄軍彈藥與糧食「撐不過3天」

教宗致電 澤倫斯基：教宗是烏克蘭最期待客人

加強針效果比第二針好很多 洛市華醫分享抗體檢測結果

記者李雪／洛杉磯報導
林永健醫師。（圖片由林永健提供）
林永健醫師。（圖片由林永健提供）

洛杉磯市西達賽奈（Cedars-Sinar）醫院的華裔醫師林永健，近日分享施打加強針後三個月的抗體檢測數值結果，效果遠超第二針後兩個月的抗體數量，因此他對加強針的防疫效果非常有信心，也呼籲民眾積極施打。但他也認為新變種BA.2來襲，當局取消口罩令的作法太冒進。

西達賽奈的麻醉科、疼痛中心的華裔醫師林永健，最近獲得抗體檢測結果顯示，在他打加強針後一個月，抗新冠抗刺突蛋白抗體IgG結果是30700，比陽性值超過614倍。之後三個月，抗新冠抗刺突蛋白抗體IgG結果是15400，比前一次結果大幅度下降50%，但仍比陽性值50超過近308倍。

對比之下，打第二針後的抗體結果，打第二針後兩個月的抗新冠抗刺突蛋白抗體IgG結果只有4800，比前一次結果大幅度下降80%，但仍比陽性值50超過近100倍。

他表示，這樣看起來，雖然加強針的劑量比第二針要少，但是打後三個月的抗體（15400）檢測值，比打第二針後兩個月抗體（4800）還要高不少，而且比前一次下降幅度小，當時加強針下降50%，第二針下降80%。就他個人的數據看來，加強針後產生的抗體比第二針高，加強針後三個月的抗體比第二針後兩個月還要高，而下降幅度小。看起來加強針真的能「加強」，可以激起較強的免疫反應。這讓他對加強針的效果非常有信心，也呼籲民眾都積極施打。

但他作為一線的醫療人員，仍然認為當局取消口罩令的作法太過冒進。尤其現在病毒又再一次變異，Omicron的亞變體BA.2的傳播能力，是之前Omicron BA.1的1.5倍，最近在歐洲逐漸成為主要的感染變體。BA.2 變種在美國所有50個州均已存在，且有愈發普遍的趨勢。他表示醫院最近剛經過早先的高峰期，他非常擔心接下來又會再來一輪。因此呼籲民眾還是要繼續佩戴口罩，以及勤洗手和保持距離，強調這些都是最好保護自己的作法。

檢測 口罩 華裔

上一則

洛杉磯縣警局長 力保日裔副局長不被撤換 華人社區相挺

延伸閱讀

接種率高仍爆發感染 芝康利小學恢復口罩令

接種率高仍爆發感染 芝康利小學恢復口罩令
若疫情無反彈 紐約4月4日解除5歲以下兒童在校口罩令

若疫情無反彈 紐約4月4日解除5歲以下兒童在校口罩令

BA.2變種快速傳播 加州確診數持續下降

BA.2變種快速傳播 加州確診數持續下降
積極移除遊民 梁家訓稱雙贏 若當選市長會推及全市

積極移除遊民 梁家訓稱雙贏 若當選市長會推及全市
Omicron變體BA.2來襲 加州今春可能再出現一波疫情？

Omicron變體BA.2來襲 加州今春可能再出現一波疫情？
特斯拉車洛市表演空中飛行 撞飛路邊車輛 視頻全錄

特斯拉車洛市表演空中飛行 撞飛路邊車輛 視頻全錄

熱門新聞

在銀行和子女開聯名帳戶學問多 提逾1萬5可能形成贈與

2022-03-15 13:59
聖地牙哥（San diego )一名47歲的華人女性李燕（Yan Li，譯音）日前在警方執法時被警方擊斃，背後原因令人唏噓。（警方視頻截圖）

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

2022-03-14 20:55
21日於廣西發生空難的東方航空公司的波音737-800型飛機。（法新社）

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

2022-03-21 18:10
加州擬對居民提供加油退稅補貼。（AAA）

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

2022-03-17 15:39
不少人認為，在南加州送外賣日進斗金、發家致富不是夢，那麼真實情況到底如何？

世說新聞╱加州外賣好賺？親測時薪這麼多

2022-03-18 15:34
母病重，華女哭訴難回國探望。（此為示意圖；Unsplash.com下載）

母病重 洛縣華女哭訴難回國探望 最大難題原來在這裡

2022-03-16 14:40

超人氣

更多 >
東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...
不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒
東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福
有空心菜吃了 亞裔奔走10年 喬州終批准販售

有空心菜吃了 亞裔奔走10年 喬州終批准販售
大法官任命聽證會登場 非裔女法官傑克森創紀錄

大法官任命聽證會登場 非裔女法官傑克森創紀錄