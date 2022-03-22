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洛杉磯縣警局長 力保日裔副局長不被撤換 華人社區相挺

記者啟鉻／哈仙達岡報導
華文記者會上，眾多華人社區代表及民選官員，表達對副局長村上支持。（記者啟鉻／攝影）
華文記者會上，眾多華人社區代表及民選官員，表達對副局長村上支持。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯縣警局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）21日午後在哈仙達岡（Hacienda Heights）大使命教會舉辦華文記者會，表揚現任日裔副局長村上（Tim Murakami ）工作業績。聖蓋博谷多位現任及前任華人民選官員及社區活躍人士參加，並為村上頒發感謝狀。當晚，維拉紐瓦在社區會議上，與參與社區人士共商應對犯罪、歧視、遊民問題，及亞裔社區警民合作重要性。

據當天活動組織者之一莊佩源表示，洛縣警局局長維拉紐瓦舉辦這次記者會主因是，得力助手副局長村上，目前未獲得縣政委員們滿意，有縣政委員提出將村上撤換。而維拉紐瓦若撤換村上，勢必導致其他屬下執行不力，無法完成既定目標。而村上在先前擔任工業市分局長時，對維護東區治安有卓越貢獻。

他說，眾多華人民選官員與華人社區人士前來，也是表達對村上支持，希望村上能繼續留任。莊佩源說，20多年前，他與村上就有接觸，那時村上組織打擊亞裔幫派犯罪小組，對打擊亞裔幫派犯罪著有成效。並表示，華人社區不希望失去村上。

資深保險專家張國興表示，村上不論在天普市、工業市分局擔任局長，對社區服務都是盡心盡責。尤其在西來寺傳統節慶活動中，村上在擔任工業市分局長時，都全力以赴支持，維護治安。聖谷東區治安良好、歧視犯罪數量不多，都是由於工業市分局及其它分局努力結果。所以，今天表達對警局及村上感激之情。

華裔民選官員陳正治、伍立倫、佟儀、丁言愉，前核桃市議員蘇王秀蘭，律師鄧洪、方孝偉等分別致詞，並為村上頒發感謝狀，感謝他對社區治安打擊犯罪所做貢獻。

維拉紐瓦表示，當晚社區座談會，也是希望華人社區了解目前犯罪趨勢，及如何應對。工業市分局轄區，犯罪類型主要還是財產犯罪，突出表現在居民上班後發生的入室盜竊案，同時，作為亞裔社區，人們也更關心各種歧視性犯罪。

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