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東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

記者張宏／洛杉磯報導
21日於廣西發生空難的東方航空公司的波音737-800型飛機。（法新社）
21日於廣西發生空難的東方航空公司的波音737-800型飛機。（法新社）

中國東方航空的MU5735航班在21日下午位於廣西梧州藤縣上空失聯墜機，執飛的飛機是機齡六年的波音737-800飛機。雖然目前墜機原因還在調查中，但是因為之前737 MAX接連兩次發生事故，導致一些民眾引發對波音737機型安全問題的聯想。但美國的西南航空只有737一個機型，其中737-800是200架，但該公司從成立以來是零事故率，且多數飛機機齡是13年。

有人認為737是一個幾十年的老機型，波音只是在原有基礎上一味加長會有安全隱憂。但根據Airsafe網站統計，在波音737機型55年歷史中，發生重大事故並導致乘客死亡的案例有84起，但和其執飛2億3884萬次飛行次數相比，其重大事故率只有0.24。

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說到737-800機型，根據Airsafe網站統計，波音737-800機型自從1997年執飛迄今，發生事故15起，其中導致重大人員傷亡的事故是五起。除了東航的悲劇，在2006年9月29日高爾航空1907航班在巴西Peixoto de Azevedo附近，因為和另外一架飛機相撞導致飛機解體並墜毀，機組人員和乘客全部遇難。肯尼亞（亦稱肯亞）航空507航班在2007年5月5日起飛後不到一分鐘，就墜入機場附近的沼澤地，全員遇難。印度航空快運812航班在2010年5月22日在印度的Mangalore，飛機無法在跑道上停下，墜入峽谷，六名機組人員和160名乘客中的152人遇難。迪拜航空FZ981航班在2016年3月19日在俄羅斯頓河畔羅斯托夫，飛機在第二次著陸嘗試中，機組人員表示計劃執行複飛程序，飛機隨後進入陡降，然後在跑道邊緣墜毀，全員遇難。

但是否這就如一些華人所說的737-800有安全堪憂？南京航空學院畢業，在上海民用飛機公司做了五年，並在美國麥道公司做過兩年的鹿強表示，關於東航空難事故原因還在調查，目前很難判斷是飛機問題，還是其他問題。建議大家要相信科學，不需要就飛機本身做無謂猜想。737是一個成熟機型，是全世界使用最多的機型。就像美國的西南航空只有737一個機型，其中737-800是200架，但是該公司從成立以來是零事故率，且多數飛機機齡是13年。

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他說，航空公司這幾年的走向是經濟效益，大飛機耗油不划算，因此省油經濟的737機型賣的很好。而波音也不發展新機型，只是在737基礎上改進，加長加重加座位。如MAX已加到737這個機型的長度極限，但飛機加長不是單純長度加長，還涉及空氣動力相應調整。 737-800機型運營已幾十年，屬於青壯年。執飛次數沒有上億也有幾千萬次，其本身沒有設計缺陷，機型驅動設計很成熟，是波音最成功的機型，比787更穩定。雖然幾十年裡才會有事故發生，但其事故率和其執飛次數相比並不算高。

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