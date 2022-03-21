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特斯拉車洛市表演空中飛行 撞飛路邊車輛 視頻全錄

記者邵敏／洛杉磯報導
很多年輕人在現場圍觀飛車表演。（視頻截屏）
很多年輕人在現場圍觀飛車表演。（視頻截屏）

洛杉磯市回聲公園（Echo Park）3月19日（周六）發生驚險的一幕，有人開著特斯拉（Tesla）電動汽車進行危險的特技表演。視頻顯示，一輛高速行駛的特斯拉在空中飛行，落地後撞到了停在路邊的汽車。警方調查後指出，這部特斯拉汽車是租借的。

影音來源：LAPD Central Traffic／記者邵敏後製

事件發生在19日凌晨 12 時 10 分左右，具體地點位於 Baxter Street 1900 街區，靠近Alvarado streets附近。

3月20日（周日）上午洛杉磯市警局公布的一段視頻顯示，一款 2018 特斯拉 Model S 加速上坡，之後在空中飛行至少 50 呎，飛行時間維持約一秒鐘，汽車落地時首先撞到了保險槓，後又撞向路邊停靠的兩輛汽車和幾個垃圾桶。這段視頻在社交媒體上瘋狂轉發，已有數百萬點擊量。

附近居民拍攝的視頻顯示，特斯拉司機肇事後棄車，坐上另一輛特斯拉逃離現場。居民表示，開車的都是一些年輕的孩子，他們在附近跑來跑去，三輛特斯拉緊隨其後，這些孩子經常從一輛特斯拉車跳到另一輛車上。居民Jonathon Sutak說，肇事的特斯拉車頭燈飛到他家的前院，「很可怕，感覺當時這輛車隨時可能衝進我的家裡。」另一位居民Paszterko同樣表示害怕，「因為我們聽到汽車疾馳的聲音，這不是遊戲，而是非常嚴重的問題。」

洛杉磯市警察局警探 Juan Campos稱，「飛車表演是危險的特技，我不知道他們在想什麼，這樣的表演可能會害死人。」警局的報告稱，視頻中的這部飛車表演的特斯拉是出租的。目前洛市警局提供1000 元獎勵，任何人如果知道這起肇事逃逸的相關信息，請致電 213-833-3713，也可以在 lacrimestoppers.org 上提交匿名線索。

高速行駛的特斯拉在空中飛行，落地後撞到了停在路邊的汽車。（視頻截屏）
高速行駛的特斯拉在空中飛行，落地後撞到了停在路邊的汽車。（視頻截屏）
洛杉磯市回聲公園3月19日，有人開著特斯拉汽車進行危險的飛車表演。（視頻截屏）
洛杉磯市回聲公園3月19日，有人開著特斯拉汽車進行危險的飛車表演。（視頻截屏）

特斯拉 汽車 洛杉磯

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