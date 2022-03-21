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南加河濱警方清剿5個非法大麻農場

河濱訊
河濱警方清剿五個非法大麻農場。（警方提供）
河濱警方清剿五個非法大麻農場。（警方提供）

南加河濱縣警方近日在縣屬地清剿五個非法大麻農場，查獲大麻逾八千株，尚無嫌犯被捕的消息。就在一周前，警方在莫瑞諾谷市查獲非法大麻屋，拘捕兩名華人嫌犯，查獲大麻千餘株。

據河濱縣警局資訊，清剿行動在3月17日展開，參與執法的包括河濱縣警局、縣府法規執法人員及加州漁獵局，對縣屬地Anza五處非法大麻農場搜查，共繳獲大麻8852株，以及加工大麻4500磅。大麻農場分布在室內和室外，同時警方在現場還發現部分槍支及彈藥。

一周前，洛杉磯縣鑽石吧市（Diamond Bar ）兩名華裔居民，在內陸城市莫瑞諾谷市非法經營大麻屋被拘，查獲大麻千餘株，現鈔十餘萬元。兩名嫌犯分別是陳欽順（Qinshun Chen，音譯）65歲，仲周林（Zhoulin Zhong，音譯）36歲。

警方根據居民舉報，於3月10日在莫瑞谷市區Sesame路13000號街區，查獲大麻1200株。警方隨後追蹤到鑽石吧市一處民宅，位於Gingerwood路24200號街區，查獲已經加工的大麻五磅，現鈔14萬元，兩名嫌犯當場被捕。

警方表示，河濱警方清剿非法大麻農場，目的是保障社區居民生活安全。非法大麻農場對環境有多種負面影響，包括污染地下水、噴灑殺蟲劑對周邊居民健康有不良影響。河濱縣警方對非法種植大麻零容忍，也希望社區居民若發現疑似非法種植大麻立即報警。

大麻 鑽石吧 加州

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