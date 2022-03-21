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陳納德航空學院 盼為中國培養優秀飛行員

記者楊青／洛杉磯報導
陳納德將軍外孫女Nell Chennault Calloway表示，陳納德航空學院正透過中國駐美大使與中國民航總局聯絡，期望未來為中國培養更多優秀的飛行員和航空人才。（記者楊青／攝影）
陳納德將軍外孫女Nell Chennault Calloway表示，陳納德航空學院正透過中國駐美大使與中國民航總局聯絡，期望未來為中國培養更多優秀的飛行員和航空人才。（記者楊青／攝影）

從陳納德故鄉路易斯安那州來洛杉磯訪問的陳納德將軍外孫女Nell Chennault Calloway表示，陳納德航空學院正透過中國駐美大使與中國民航總局聯絡，期望未來為中國培養更多優秀的飛行員和航空人才。

應邀專程來洛接受飛虎隊文物捐贈的Nell，同時也是陳納德航空博物館館長。她表示，陳納德航空博物館2015年創辦，以中英雙語迎接世界各地的遊客。她表示，慕名前往參觀的中國遊客非常多，他們對每一位中國和華人遊客都倍感親切，是她的外祖父80多年前種下了中美人們友誼的種子。

Nell表示，她的外祖父當年懷著同情心和正義感前往中國，本來是計劃對中國的機場做個研究，看看如何改善可以幫助中國抗擊外來侵略，原來計劃只去三個月，沒想到後來先後在中國四年多。她說，蔣介石當時跟美國說他有500架飛機，但她的外祖父實地調查和測試後發現，能飛的只有91架，根本無法抵禦日本的軍隊，所以他決定招募美國的志願飛行員，支援中國。

她表示，她的母親（陳納德最小的女兒）70歲時第一次去中國，受到熱烈歡迎，但直到那時她才知道自己的父親當年在中國家喻戶曉，但在美國很少人知道這些事情，包括日本從1931年在1945年侵略和占領中國期間殺害大批老百姓的歷史，很多美國老百姓也不清楚。

Nell表示，正是希望讓更多的美國人瞭解歷史，諒解中美人們在80多年前併肩戰鬥的友誼，陳納德基金會2017年在德州康羅建立陳納德航空學院，首席執行官Aaron Wang，首席飛行教官Mo Rolfs。

她表示，Rolfs教官不僅在美國空軍服役20年，而且其父親是飛虎隊成員，也正因為歷史的傳承和使命感，航空學院與其他商業性的航空學校都不一樣，教學水平高，對學生的要求也高。航空學院至今畢業的飛行員已超過100人，都是美國人，部分已成為商業飛機的飛行員。

由於種種原因，陳納德航空學院至今沒有來自中國的學生。Nell表示，目前航空學院正與中國大使館和民航總局合作，以獲得培訓中國學生的認證，為中國培養優秀飛行員。

她認為，雖然美中兩國關係目前進入艱難而複雜階段，但至少很多飛行技術方面的東西可以相互交流和學習。

陳納德將軍外孫女Nell Chennault Calloway表示，陳納德航空學...
陳納德將軍外孫女Nell Chennault Calloway表示，陳納德航空學院正透過中國駐美大使與中國民航總局聯絡，期望未來為中國培養更多優秀的飛行員和航空人才。（記者楊青／攝影）

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