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南加男子被捕後死亡 陪審團裁定縣府應賠 8500 萬

本報記者╱洛杉磯報導
聖地牙哥一個聯邦陪審團近日裁定，聖地牙哥縣府就一名在該縣警察執法時死亡的男子，必須賠償其家屬 8500 萬元。（本報檔案照）
聖地牙哥一個聯邦陪審團近日裁定，聖地牙哥縣府就一名在該縣警察執法時死亡的男子，必須賠償其家屬 8500 萬元。（本報檔案照）

南加聖地牙哥一個聯邦陪審團近日裁定，聖地牙哥縣政府就一名在該縣警察執法時死亡的男子，必須賠償其家屬 8500 萬元。

聯邦陪審團15日裁定死者家屬對聖縣和一些警察提出的疏忽和過失致死案勝訴。該案起因 32 歲的男子彭西 (  Lucky Phounsy) 在與警察發生衝突後死亡，其中一名警察後來並因在執勤時毆打婦女而入獄。

代表彭西家庭的律師史考特（Tim Scott）說， 他們認為陪審團的判決確實提供了真相和正義。

彭西家屬提起的訴狀稱， 彭西於 2015 年 4 月 13 日撥打 911電話，當時他開始出現心理健康危機的症狀，包括妄想有人會傷害他、他的妻子和他們兩個年幼的孩子。

訴狀稱，然而警察到達後展開不必要的對抗、侵略性動作和口出褻瀆，增加了彭西的偏執狂，使局勢升級。隨著彭西變得更加激動，警察們一再用電擊槍電擊他，並用警棍毆打他，然後將他五花大綁放到救護車上。在前往醫院的路途中，警察菲舍爾（Richard Fischer）並將他全程臉朝下按住。

彭西在去醫院的路上心臟停止跳動，他被搶救後又復活，但幾天後就去世了。

法醫之後裁定彭西的死亡是意外的，是由於他在對抗警察和被克制後，心臟停止跳動導致腦部受傷，但這些動作造成的傷害似乎並未導致心臟病發作。屍檢發現，彭西患有「與興奮劑藥物有關的精神病狀態」。

2017 年，聖縣公民執法審查委員會曾發現，警察們對陷入困境的彭西使用了必要的武力，並稱他患有「非法吸毒」的偏執妄想。而在法庭的文件中，聖縣稱，彭西襲擊試圖給他戴上手銬的警察，他抓、咬，並打了他們。

但彭西家人的律師說，彭西的系統中沒有非法藥物，並稱他是罹患妄想症，因為他患有嚴重的失眠症，並且已經有 72 小時沒有睡覺。

據悉，當時在現場的警察菲舍爾已不再為該部門工作。 2019年，他對涉及16名女性的襲擊和毆打認罪。這些婦女說，她們在菲舍爾工作時遇到他後，菲舍爾摸她們、擁抱她們或試圖親吻她們。菲舍爾雖被判刑 44 個月，但在服刑約五個月後獲釋。

針對這項裁定，聖地牙哥縣警局在一份聲明中表示，他們知道代表彭西家屬提起的民事訴訟的裁決。他們感謝陪審團的作用，以及他們在此案中所做的工作。 在接下來的幾天和幾週內，該局將與律師會面，以進一步評估是否上訴裁定結果。同時該局將與往常一樣，最終目標是在聖地牙哥縣替民眾提供卓越的執法服務。

警察 聖地牙哥 心臟病

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