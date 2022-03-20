洛杉磯聯合學區最遲23 日結束室內口罩令

洛杉磯 聯合學區 （LAUSD）預計將在不遲於 3 月 23 日（周三）結束室內戴口罩 的強制規定，將是該學區學生兩年來首次可以在不戴口罩的情況下在室內上課。

洛杉磯聯合學區是加州最大的公立學區，也是全美第二大公立學區，有逾64萬名學生。

LAUSD 表示，18日已與該地區教師工會的領導人達成協議，暫時同意允許教室內戴口罩的規定到期，在教室內戴口罩的政策將於 3 月 23 日截止。屆時將符合州和洛杉磯縣的健康指南，強烈建議在教室裡戴口罩，但不再強制要求。

然而教師工會的成員仍須投票接受該協議。該學區在一份聲明中表示，這一進程已經開始了。目前尚不清楚這項變更是否仍需教委會投票通過，才能使變更生效。

該協議要求 LAUSD 繼續對學生和教職員工進行新冠（ COVID-19）測試。雙方將在 4 月再次會面，重新評估是否繼續進行測試，因為這些測試並不便宜，但聯邦政府可能會承擔費用。

在該項協議於18日宣布之前，LAUSD 是全國少數幾個尚未允許學生和教師在課堂上不戴口罩的學區之一。本月早些時候，加州加入華盛頓州和俄勒岡州的行列，在州級取消室內戴口罩的規定。但LAUSD 仍保留室內戴口罩的要求。

洛杉磯縣的其他學區，包括比佛利山聯合學區、巴沙迪那聯合學區和布班克聯合學區，都已經放棄了教室內戴口罩的強制要求。