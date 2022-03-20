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洛杉磯26歲男子性侵67歲婦女 被擊退後自首

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
26歲的嫌疑男子 Alexis Armando Cruz 3月18日企圖強姦一名67歲的婦女。（范杜拉縣警局提供）
26歲的嫌疑男子 Alexis Armando Cruz 3月18日企圖強姦一名67歲的婦女。（范杜拉縣警局提供）

當局表示，來自洛杉磯的26歲男性流動人士Alexis Armando Cruz，3月18日（周五）在范杜拉縣（Ventura County）的一個停車場，企圖性侵一名67歲的婦人，被害人當場將這名年輕男子擊退，並逃離現場，案發後嫌疑男子自首。

據范杜拉縣警局稱，案發在18日凌晨4時25分左右，案發地點位於千橡樹（Thousand Oaks）Janss Marketplace停車場。嫌疑男子 Alexis Armando Cruz向一名 67 歲的婦女要錢，被害人當時告訴他自己沒有錢，這名Cruz就對婦人進行人身攻擊，將她撞倒在地，並企圖強姦。

縣警局辦公室表示，案發時受害者當場將嫌疑人擊退，並迅速逃離現場，這才讓嫌疑人的犯罪行為沒有得逞。

案發當天上午 11 時 45 分，嫌疑男子Cruz來到洛縣警局Lost Hills站自首，承認自己性侵未遂。嫌疑人被拘留，警方展開進一步調查蒐集到重要證據，證實此案。

監獄記錄顯示，Cruz面臨意圖強姦和虐待老人的襲擊指控，目前被關押在范杜拉縣監獄，保釋金20 萬，他將於周二下午在范杜拉縣高等法院出庭。

性侵 監獄 洛縣

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