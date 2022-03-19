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洛杉磯街頭怒吼「台灣力挺烏克蘭」為自由

本報記者／洛杉磯報導
多名台美人19日獻身遊行聲援烏克蘭。（本報記者／攝影）
多名台美人19日獻身遊行聲援烏克蘭。（本報記者／攝影）

台美人聚集洛市街頭怒吼「台灣力挺烏克蘭！」19日下午在洛杉磯市府門外舉行聲援烏克蘭遊行活集會，聚集了烏克蘭僑胞和來自台灣、韓國、中國香港等地民眾，大家身披烏克蘭國旗為自由和反戰發出聲音。

（影音來源：本報記者）

來自四面八方的人們聚集在這裡，有的身披烏克蘭的藍黃色國旗，有人手舉「停止戰爭」、 「烏克蘭，我們和你在一起」等字樣的標語。現場設置捐款攤位和售賣攤位，周邊商品有用普亭頭像製作的捲紙，雖然10元一卷，但很受歡迎。沿途路過的車輛或插起烏克蘭國旗，或鳴笛表示支持。

來自烏克蘭的Anna手舉著家鄉被炸毀的照片的牌子，她說，自己的家鄉在烏克蘭和俄羅斯的邊境城市，那裡的商場房屋很多都被炸毀，前後對比怵目驚心。她的母親五天前輾轉多個國家、城市，乘坐火車、巴士和飛機等交通工具來到美國，而她的父親還留在家鄉，她們每天都和父親通話，因為不知道哪一次是最後一次。

一群台美人加入了遊行隊伍。前台灣人公共事務會洛杉磯分會會長吳兆峯（Ken Wu）表示，他已參加多次力挺烏克蘭的活動，最初台美人參與人數只有十多人，現在隊伍日益壯大。當下全世界把俄烏戰爭定義為自由對抗霸權的戰爭。這不僅僅是兩個國家的戰爭，也是自由世界和普亭為首霸權的戰爭。各個族裔的人們發出一個聲音，一方面聲援頑強抵抗侵略者的烏克蘭人民，一方面敦促美國政府繼續制裁俄羅斯並提供資源給烏克蘭。

現任台灣人公共事務會洛杉磯分會會長李賢群帶著96歲的父親來到現場聲援，他說，台灣可能也會遇到同樣的命運，烏克蘭做了一個很好的示範，表達了不怕強權，願意犧牲生命的精神。這點值得台灣人學習，不管對手多麼強大，台灣人都不會怕。

來自中國香港的Paul也加入遊行，他表示，支持烏克蘭就是支持自由，支持每個人的權利，這也是香港人一直追求的。

周邊商品有用普亭頭像製作的捲紙，雖然10元一卷，但是很受歡迎。（本報記者／攝影）
周邊商品有用普亭頭像製作的捲紙，雖然10元一卷，但是很受歡迎。（本報記者／攝影）
洛杉磯男女老幼站出來表達對烏克蘭的支持。（本報記者／攝影）
洛杉磯男女老幼站出來表達對烏克蘭的支持。（本報記者／攝影）
來自韓國的兩名少年也手持標語表達支持。（本報記者／攝影）
來自韓國的兩名少年也手持標語表達支持。（本報記者／攝影）
洛杉磯市府門口19日舉行聲援烏克蘭的遊行活動。（本報記者／攝影）
洛杉磯市府門口19日舉行聲援烏克蘭的遊行活動。（本報記者／攝影）
人們紛紛捐款簽名表達支持。（本報記者／攝影）
人們紛紛捐款簽名表達支持。（本報記者／攝影）
活動現場人潮聚集。（本報記者／攝影）
活動現場人潮聚集。（本報記者／攝影）
來自烏克蘭的Anna手舉著家鄉被炸毀照片的牌子。（本報記者／攝影）
來自烏克蘭的Anna手舉著家鄉被炸毀照片的牌子。（本報記者／攝影）
洛杉磯市府門口19日舉行聲援烏克蘭的遊行活動。（本報記者／攝影）
洛杉磯市府門口19日舉行聲援烏克蘭的遊行活動。（本報記者／攝影）

烏克蘭 遊行 洛杉磯

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