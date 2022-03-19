張奔競選亞凱迪亞學區教委造勢

亞凱迪亞（Arcadia）學區教委候選人張奔（Ben Zhang，前排右四）19日攜競選團隊在其競選辦公室進行新一輪助選活動。（記者張宏／攝影）

亞凱迪亞（Arcadia）學區 教委候選人張奔（Ben Zhang）19日展開造勢活動，由該學區高中生、初中生、家長和僑團領袖組成的上百人助選團隊，當天走街拜票、電話拉票、分發門前標牌等，現場士氣高漲。

張奔表示，亞市選民對教委的期許就是他努力的方向，代表市民發聲首先要瞭解市民的心聲，持續同市民交流是他選舉的重要方面，他要把市民的要求落實為教委會工作，才能讓市民滿意。

活動現場由選舉專家給義工團講解和培訓，介紹工作方法，強調注意事項，把每一句口號落實到具體細節。競選團隊已經多次拜訪亞市學區家庭，瞭解他們的需要，聽取他們的心聲。競選團隊還實地走訪了幾十個亞市家庭，走街拜票、電話訪問，注意事項，現場分享。義工們認真傾聽，不停提問，互動頻繁，活動現場緊張有序，有條不紊。

當天，南加州 華人社團聯合會主席陳慧碧，南加 州華人聯合總會會長邵聞，理事長熊聞勝、南加州華人華僑聯合總會共同會長徐曉峰、亞市警察資金會理事Amanda 等人，到場為張奔打氣站台。他們希望亞市學區能出現一個願意作為家長和學區溝通橋樑的教委。

張奔競選團隊之後的工作重點，是了解市民對教委的意見、要求和期許，設身處地為亞市居民著想，腳踏實地為市民發聲。

距離6月7日投票還有兩個多月，教委會有兩個席位改選，其中現任教委方玉龍（Fenton Eng）和Leigh Chavez尋求連任，張奔和Vargo挑戰，形成四人爭兩席的局面。