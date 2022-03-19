洛杉磯喜瑞都高中近期暴力頻傳 良好社區華人震驚

喜瑞都高中兩名學生在教室打鬥，畫面作了馬賽克處理。（KTLA）

位於華人社區的ABC學區喜瑞都 高中（Cerritos High School），自2月下旬以來發生了數起校園暴力事件。18日（本週五）大約十幾名學生和家長走出教室集會，舉著標語抗議校園不安全狀況。ABC學區教委會已採取措施確保學生和教師員工的安全，市府民選官員呼籲學區即時向警方報告，家長要看緊孩子和藏好武器。

在遊行集會上，組織者和家長們表示，近期該校園發生了多起打架鬥毆事件。2月28日，學校一名學生放學後在附近公園捲入了一起槍擊事件。這兩起事件都被手機視頻拍攝到，可以清晰地聽到一聲槍響，以及被馬賽克處理的學生揮拳打架的場面。家長們表示，他們希望提高學校的安全，並與學校行政主管和學區官員進行了溝通。

ABC 聯合學區教委會主席庾秀妍（Soo Yoo）表示，學校主管和警局調查了上週發生的打架事件，涉案學生根據學區和學校的政策得到了處理。她在一份書面聲明中表示，「許多人都對最近在喜瑞都高中或附近發生的事件感到擔憂，但學校和學區正在採取必要措施來確保學生和教職員工的安全。學區總監蕭麗卿和她的團隊繼續與學校和執法部門密切合作以減少這些事件。我們認識到讓社區了解這些事件，以及為確保喜瑞都高中的安全所採取的措施是多麼重要。學生和教職員工的安全是學區的首要任務，儘管無法透露積極調查的細節，但向大家保證，每起事件都已採取了適當的措施。」

喜瑞都市前華人市長陳金凱莉表示，喜瑞都這麼好的華人社區，從未發生過這樣的負面事件，所以市民非常震驚。她分析，疫情以來學生們居家遠程上課，無法去學校，個人情緒被壓抑了很久。重返校園後，個別學生相互看不順眼，為些許小事動手打架發洩情緒。因此，家長們要看好自己的孩子，特別是槍械武器要保管好，不要落入孩子手裡，更不能帶入校園。喜瑞都市擁有自己的警察 局，定期召開社區安全委員會會議，已聽取了家長們對喜瑞都高中事件的擔憂。

本人也是現役警察的喜瑞都市副市長武文章（Chuong Vo）表示，在2月28日學校附近發生槍擊事件後，他立即致電警局展開調查，同時召開市府、學區、警局聯席會議，特別強調警方和校方要加強溝通，一旦發生校園暴力事件要立即向警局通報，保持信息暢通。如果警局不知道校園狀況，就可能怡誤戰機。他指出，喜市警局近日已向該高中派駐了三名警員，隨時防範和解決校園暴力問題，同時也在附近街道加派警察巡邏。市府將繼續關注喜瑞都高中校園安全，並希望全體市民安心，警察局就在這裡。