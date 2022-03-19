春季踏青謹防響尾蛇咬

專家提醒，居民春季戶外踏青，謹防蛇咬。（奇諾岡州立公園）

春季來臨，氣候轉暖，南加 鮮花盛開，不少華人戶外踏青。但是，各類毒蛇也從冬眠中甦醒，踏青的人們在山徑、公園健行道，甚至居家院落都可能遭遇。專家提醒，戶外活動愛好者要避免蛇咬。

洛杉磯動物園 爬行動物館負責人Ian Reccio表示，從南加海岸到沙漠出現的蛇多數是無害的，在3月至7月期間較為常見，因為這時氣溫升高，蛇需要在白天曬太陽提高體溫。但是，有些蛇是有毒響尾蛇，包括南太平洋響尾蛇、紅鑽石響尾蛇、西南斑點響尾蛇，長度有一呎至五呎，有各種顏色，頭部呈三角形。還有一些毒性較弱，比如模仿令人害怕嘎嘎聲的地鼠蛇、體型較大的加利福尼亞王蛇、環頸蛇和吊襪帶蛇，雖然在受到威脅時會咬人一口，但非致命傷。

Ian Reccio說，很多人遭遇蛇時被咬，還有人試圖將蛇殺死。即使蛇已經死了，但神經系統還有活力，也會咬人。所以居民外出踏青時，一定要穿能保護腳踝的鞋子，留意周圍，避免在灌木叢及長高雜草中穿行。

根據疾控中心統計，全美每年估計有7000人至8000人遭毒蛇咬傷，其中極少數傷者死亡。加州 漁獵局發言人表示，在加州，每年約有300人被毒蛇咬傷，但有時不確定是遭哪類蛇咬傷。

Ian Reccio建議，一旦被蛇咬傷，建議用手機拍下蛇的照片，摘去手錶、戒指或其它首飾，立即就醫。據加州漁獵局說，被蛇咬傷後，不要使用止血帶，也不應在傷口敷冰，也不要如一些影視片那樣，試圖切開傷口用嘴吸出毒液。如果寵物被蛇咬傷也要立即就醫，許多寵物攜帶響尾蛇毒抗體，也可以為寵物施打疫苗。

為了讓蛇遠離庭院，可在住宅周邊設置鐵絲網，確保院子沒有蛇的食物來源，因為蛇喜歡嚙齒動物。專家表示，儘管蛇不受歡迎，但蛇在自然界也有作用，若沒有響尾蛇，囓齒動物就會數量激增，傳播疾病。響尾蛇是捕食囓齒動物的冠軍。