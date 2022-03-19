足球教練與未成年女球員情色交易被捕

被捕嫌犯勒德斯馬。（警方提供）

據南加州 雷特蘭市（Redlands）警方資訊，當地一名男性足球 教練涉嫌與未成年女生有情色交易，被警方拘捕。警方懷疑還有其他受害者，呼籲舉報。

警方表示，40歲的勒德斯馬（Jonathan Jeremy Ledesma）是當地一個青年足球學校教練，他於17日凌晨4時左右，被發現在市區Fairway街與Country Club路交匯附近停車場，在車後排座與一名14歲少女發生情色交易，該少女是他的前隊員。

當勒德斯馬被警方發現時，謊稱女生是他的女朋友。但經查證，這名女生是當地足球組織AYSO隊員，與勒德斯馬認識時，年齡只有九歲，當時她的教練就是勒德斯馬。警方搜查了勒德斯馬的車及手機，發現兩人情色交易證據。

警探在向受害少女取證時，她表示，自己14歲，在過去兩個月內，已經多次與勒德斯馬教練有過情色交易，均由男方將車停在市區不同停車場，在車後排行事。警方表示，受害女孩所說的兩人親密關係，也得到大量證據證實。因受害少女屬未成年，警方拒絕透露背景資訊。

目前嫌犯勒德斯馬被關押在聖伯納汀諾中央拘押中心（Central Detention Center），涉嫌性攻擊未成年人，不得保釋。由於嫌犯擔任足球教練，方便接觸未成年人，警方懷疑還有其他受害者，呼籲受害者舉報。任何提供案件線索者，可聯絡雷德蘭市警局909-798-7681分機1。