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PCC理事伍麗娥訪世報 續助學生升大學降學位成本

記者張宏／蒙特利公園市報導
巴沙迪那學院（PCC）理事會第五區華裔理事伍麗娥（Linda Wah，中）和聖瑪利諾前市長孫國泰（左）拜會世界日報洛杉磯分社社長于趾琴。（記者張宏／攝影）
巴沙迪那學院（PCC）理事會第五區華裔理事伍麗娥（Linda Wah，中）和聖瑪利諾前市長孫國泰（左）拜會世界日報洛杉磯分社社長于趾琴。（記者張宏／攝影）

巴沙迪那學院（Pasadena City College）理事會第五區華裔理事伍麗娥（Linda Wah）18日拜訪世界日報，她介紹自己正在競選第三個任期，要幫助更多學生進入大學做好準備，減少取得高等學位的時間和成本。

伍麗娥和聖瑪利諾前市長孫國泰來訪，受到世界日報洛杉磯分社社長于趾琴的歡迎。伍麗娥表示，PCC理事會第五區涵蓋巴沙迪那（Pasadena）、聖瑪利諾（San Marino）、南巴沙迪那（South Pasadena）、天普市（Temple City）等華人聚集城市，當地多所高中的畢業生每年都會踴躍申請PCC，原因之一是PCC可以幫助他們減少取得高等學位的時間和成本，縮短大學畢業時間。

➤➤➤伍麗娥競選連任PCC理事 面臨華裔鄺一正挑戰

伍麗娥說，她在前兩個任期推展的雙重註冊（dual enrollment），能幫助高中生提前選修大學課程拿學分，很多學生即使申請到四年制大學，也會選擇來PCC修課，因為這裡課程成本更經濟。以藝術中心設計學院（ArtCenter College of Design）為例，該校的教授也會在PCC授課，同樣的老師，但是性價比卻完全不同。同時學校還提供學生實習，增加就業和擇業的機會，以及幫助高中學生在PCC修課期間，為進入大學做好準備。

PCC一直深受國際留學生尤其中國學生的青睞，特別是商業（Business）專業最受歡迎。在疫情之前國際留學生有相當的比例，雖然疫情影響有所下降，但隨著疫情進入尾聲，還會有更多留學生來這裡上學。

➤➤➤洛杉磯社區學院無亞裔理事 趙美心呼籲任命飯野

談及自己為何要競選第三個任期時，伍麗娥坦言，在過去兩任內還有很多項目需要繼續推進，圓滿完成。她有豐富的經驗，曾在眾多董事會和委員會任職，廣泛的人脈有助於PCC未來的發展。她在過去八年幫助第五區學生提高成功率，獲得了直接轉學四年制大學的保證，還與洛杉磯州大（CSULA）、洛杉磯加大（UCLA）、南加州大學（USC）等學校建立了牢固的關係。

因為疫情影響，大約20%學生遭遇經濟困難， 伍麗娥表示，學校為這群學生提供了各種援助項目，包括食物計劃、網絡教育等，讓學生可以兼顧學業和打工，同時學校的電子圖書館也解決學生買課本的負擔。

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在６月７日的加州選舉中，伍麗娥將和同為華裔女性的鄺一正（Kristine E. Kwong）競爭席位。

疫情 洛杉磯加大 留學生

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