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鑽石吧公投通過 住家付費市府僱人綠化私有土地

記者楊青／鑽石吧報導
鑽石吧39區居民本周多數票支持以轄區住家支付費用、市府雇傭人員提供服務方式，統一管理該區的私有土地社區美化與綠化。（鑽石吧市府）
鑽石吧39區居民本周多數票支持以轄區住家支付費用、市府雇傭人員提供服務方式，統一管理該區的私有土地社區美化與綠化。（鑽石吧市府）

鑽石吧本周解決了建市33年來一個懸而未決的問題：39區居民多數居民投票通過議案，有轄區住家支付費用、市府雇人打理、負責私有土地的美化與綠化。

華裔和亞裔高占六成的鑽石吧，區域版圖分爲39區、41區和44區，其中39區是人口和住家最密集地區，大約有1200戶人家。從1989年建市到現在，鑽石吧市府一直承擔該區的公共綠化與美化的費用，包括很大面積的私人擁有的土地，每年的除草和消防的費用皆由市府預算支出。

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鑽石吧副市長周柏華解釋，1989年建市時這些地區的管理費用支出不多，而近年各種通脹和人工費用劇增，每年已漲到十多萬的護理費，城市難以繼續承受。另一方面，鑽石吧市府近年在39區收取的地產稅，只有20多萬元。

鑽石吧市議會2019年首次提出動議，希望由該區居民公投決定，是否由住家出錢、由市府雇人統一管理，或歸還居民自費自管。但有居民批評討論時間太短、投票過於倉促而予以否決。

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此次的第二次投票鑽石吧市府共寄出1200多張選票，收回545張選票。統計結果283票支持由住家付費、市府雇人統一管理，贊成率52.03%；262票反對，佔47.97%。無效選票九張。

表決結果意味著，鑽石吧39區居民，未來每年每戶將要多支付200至300元，共同分擔社區綠化與美化及消防安全開支。

鑽石吧 投票 亞裔

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