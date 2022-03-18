洛杉磯社區學院無亞裔理事 趙美心呼籲任命飯野

飯野博士 (Dr. Kelsey Iino)競選洛杉磯社區學院學區理事，得到趙美心、方樹強等官員背書支持。（方樹強辦公室）

洛杉磯 社區學院學區 （LACCD）理事會在方樹強（Mike Fong）離任後沒有亞裔代表，國會眾議員趙美心(Judy Chu)敦促任命日裔飯野博士 (Dr. Kelsey Iino)遞補遺缺；她指出作為美國最大的社區學院學區和擁有眾多亞太裔（AAPI）學生，學區理事會有必要任命一位亞太裔代表。此外，方樹強、伍國慶等多位亞太裔民選官員同聲支持。

趙美心本周致信LACCD理事會指出，亞太裔佔洛杉磯縣人口16%，洛杉磯社區學院中的亞太裔學生佔12-15%，多年來至少有一名亞太裔擔任學區理事。但今年2月方樹強當選加州眾議員後，理事會中亞太裔代表空缺。因此，建議理事會先任命飯野博士完成方樹強剩餘的任期，然後她於今年 11 月參與選舉。

趙美心表示，她自己出任聯邦眾議員前，曾經是洛杉磯社區學院的全職教師，非常關心這個學區的學生們，他們需要一位能夠引導他們走向更美好未來的理事，而飯野博士就是最合適的人選。

前任洛杉磯社區學院學區理事暨加州眾議員伍國慶（Mike Eng）表示，飯野博士擁有在當地三所社區大學的教學經驗，再加上 15 年輔導員經驗，有助於在當前該學區入學率嚴重下降時期，吸引與挽留學生免於輟學。

飯野也已宣佈，她將於今年11月競選由方樹強留下的洛杉磯社區學院學區理事的席位。她表示，自己是社區大學系統畢業生，在過去15 年中擔任過學生輔導員，致力加強社區大學系統、增加與維持入學率。她會瞭解學生的想法及需要、堅持問責制，最重要的是確保學生們學習成功。此外，住房失衡、糧食安全、生活成本及物價上漲，這些問題也是目前社區學院學生們所面臨的重要挑戰，她也會重視並幫助解決。

飯野從El Camino學院展開了高等教育生涯，獲得洛杉磯加州大學 (UCLA) 學士與碩士學位，以及南加州大學 (USC) 教育博士學位。在社區服務中，她是小東京服務中心董事、宇航員鬼塚紀念委員會董事等。

飯野競選洛杉磯社區學院學區理事，已得到了加州眾議員方樹強、Al Muratsuchi、阿罕布拉市市長Jeff Maloney、華美博物館董事會主席阮桂銘博士，以及前加州主計長暨財務長江俊輝、前加州眾議員中野（George Nakano）、前洛杉磯社區學院學區理事暨加州眾議員古谷（Warren Furutani）等人背書。