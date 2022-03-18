我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

紐約市新衛生局長：BA.2毒株迅速蔓延 但無須恐慌

洛杉磯社區學院無亞裔理事 趙美心呼籲任命飯野

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
飯野博士 (Dr. Kelsey Iino)競選洛杉磯社區學院學區理事，得到趙美心、方樹強等官員背書支持。（方樹強辦公室）
飯野博士 (Dr. Kelsey Iino)競選洛杉磯社區學院學區理事，得到趙美心、方樹強等官員背書支持。（方樹強辦公室）

洛杉磯社區學院學區（LACCD）理事會在方樹強（Mike Fong）離任後沒有亞裔代表，國會眾議員趙美心(Judy Chu)敦促任命日裔飯野博士 (Dr. Kelsey Iino)遞補遺缺；她指出作為美國最大的社區學院學區和擁有眾多亞太裔（AAPI）學生，學區理事會有必要任命一位亞太裔代表。此外，方樹強、伍國慶等多位亞太裔民選官員同聲支持。

趙美心本周致信LACCD理事會指出，亞太裔佔洛杉磯縣人口16%，洛杉磯社區學院中的亞太裔學生佔12-15%，多年來至少有一名亞太裔擔任學區理事。但今年2月方樹強當選加州眾議員後，理事會中亞太裔代表空缺。因此，建議理事會先任命飯野博士完成方樹強剩餘的任期，然後她於今年 11 月參與選舉。

趙美心表示，她自己出任聯邦眾議員前，曾經是洛杉磯社區學院的全職教師，非常關心這個學區的學生們，他們需要一位能夠引導他們走向更美好未來的理事，而飯野博士就是最合適的人選。

前任洛杉磯社區學院學區理事暨加州眾議員伍國慶（Mike Eng）表示，飯野博士擁有在當地三所社區大學的教學經驗，再加上 15 年輔導員經驗，有助於在當前該學區入學率嚴重下降時期，吸引與挽留學生免於輟學。

飯野也已宣佈，她將於今年11月競選由方樹強留下的洛杉磯社區學院學區理事的席位。她表示，自己是社區大學系統畢業生，在過去15 年中擔任過學生輔導員，致力加強社區大學系統、增加與維持入學率。她會瞭解學生的想法及需要、堅持問責制，最重要的是確保學生們學習成功。此外，住房失衡、糧食安全、生活成本及物價上漲，這些問題也是目前社區學院學生們所面臨的重要挑戰，她也會重視並幫助解決。

飯野從El Camino學院展開了高等教育生涯，獲得洛杉磯加州大學 (UCLA) 學士與碩士學位，以及南加州大學 (USC) 教育博士學位。在社區服務中，她是小東京服務中心董事、宇航員鬼塚紀念委員會董事等。

飯野競選洛杉磯社區學院學區理事，已得到了加州眾議員方樹強、Al Muratsuchi、阿罕布拉市市長Jeff Maloney、華美博物館董事會主席阮桂銘博士，以及前加州主計長暨財務長江俊輝、前加州眾議員中野（George Nakano）、前洛杉磯社區學院學區理事暨加州眾議員古谷（Warren Furutani）等人背書。

學區 加州大學 洛杉磯

上一則

整點快訊／花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、監視

延伸閱讀

58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大

58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大
丁言愉就任聖蓋博市長創新猷 妙回老居民全場鼓掌

丁言愉就任聖蓋博市長創新猷 妙回老居民全場鼓掌

丁言愉就任聖蓋博市長 南加首位中國大陸新移民市長

丁言愉就任聖蓋博市長 南加首位中國大陸新移民市長

陳亮文競選蒙市財務長起跑 趙美心、方樹強等力挺

陳亮文競選蒙市財務長起跑 趙美心、方樹強等力挺
陳介飛參選45區聯邦眾議員 已籌款160萬

陳介飛參選45區聯邦眾議員 已籌款160萬
昌興珠寶創始人李榮傑辭世 享壽84歲

昌興珠寶創始人李榮傑辭世 享壽84歲

熱門新聞

聖地牙哥（San diego )一名47歲的華人女性李燕（Yan Li，譯音）日前在警方執法時被警方擊斃，背後原因令人唏噓。（警方視頻截圖）

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

2022-03-14 20:55

在銀行和子女開聯名帳戶學問多 提逾1萬5可能形成贈與

2022-03-15 13:59
圖一：警方視頻顯示，李燕持刀刺向警察。（警方視頻截圖）

華裔女博士欠HOA費 見驅逐令情緒激動 刺警遭當場擊斃

2022-03-15 02:20
圖為美國賓州為12歲到17歲青少年施打輝瑞/BNT加強劑。（路透）

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

2022-03-13 17:50
加州擬對居民提供加油退稅補貼。（AAA）

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

2022-03-17 15:39
如今隨著美國通貨膨脹、物價提高，小費是否也該水漲船高。

世說新聞╱小費也調漲？如今給多少才合適

2022-03-11 17:08

超人氣

更多 >
華裔花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、索要護照

華裔花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、索要護照
中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願
86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」
英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰
3年來首見 房貸利率衝破4% 超低利率時代已結束

3年來首見 房貸利率衝破4% 超低利率時代已結束