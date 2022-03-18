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美國統一公司發表酸菜包來源聲明

洛杉磯訊
廣州統一企業說明函。（美國統一公司President Global Corp.提供）
廣州統一企業說明函。（美國統一公司President Global Corp.提供）

統一老罈酸菜牛肉麵的酸菜包究竟來自哪個供應商？位於洛杉磯的美國統一公司President Global Corp.，3月18日（周五）發布以下聲明，向消費者澄清事實真相。

1，廣州統一企業有限公司是統一集團下屬在中國大陸的全資子公司，它是出口美國統一公司各種統一方便麵的唯一供應商。

2，廣州統一的酸菜包供應商有連州市海斌食品有限公司和江西嘉潤綠色食品有限公司。

3，連州市海斌食品公司提供製作酸菜的視頻，文字解釋如下：將芥菜提前放入醃製池醃製脫水，脫水後的酸菜先將菜頭及菜葉修剪，進入食品聲波清洗程序，機器就要清洗三次，人工也需要清洗三次，然後將清洗好的酸菜放入老壇，進行二次發酵，醃製好的酸菜放入切割攪拌機切碎，工人裝桶送至包裝車間，酸菜通過自動化包裝一體機完成殺菌消毒精準等量分裝，經過多道紅外掃描等來把控食品安全。

截至發稿前，洛杉磯超市並沒有下架統一老罈酸菜牛肉麵。公司負責人表示，因為相關媒體關於酸菜包的報導，該公司銷售總管已陸續接到美國各大華人超市來電了解酸菜包的來源問題，公司對他們進行了解釋，希望藉助媒體向廣大消費者澄清事實真相，放心購買統一公司的產品。

廣州統一企業有限公司公布酸菜包供應商。（美國統一公司President Glob...
廣州統一企業有限公司公布酸菜包供應商。（美國統一公司President Global Corp.提供）

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