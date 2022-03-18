我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

紐約市新衛生局長：BA.2毒株迅速蔓延 但無須恐慌

洛杉磯國際機場引入面部識別新技術

記者張宏／洛杉磯報導
洛杉磯國際機場引入新型面部識別系統方便旅客安檢。（LAX提供）
洛杉磯國際機場引入新型面部識別系統方便旅客安檢。（LAX提供）

聯邦運輸安全管理局 (TSA)近日為洛杉磯國際機場 (LAX)引入新一代面部識別技術，在機場安全檢查站驗證旅客的身份。

進入TSA安檢區時，旅客被要求將其政府頒發的帶照片的身份證件，插入新一代證件識別技術 (CAT) 裝置，該裝置配備一個攝像頭拍攝客人的照片。CAT會將旅客證件照片的面部特徵，與本人現場照片的面部特徵進行比較以確認身份。客人需要暫時摘下口罩以拍攝面對面照片。

➤➤➤南加內陸將獲基因改造蚊子 可望避免疾病傳播

一旦驗證確認證件和本人匹配，旅客即可通關。若有需要，TSA官員還可以執行額外的乘客驗證。

LAWA首席執行官 Justin Erbacci 表示：作為長期的 TSA 創新合作夥伴，LAX在開發、測試和實施新技術和程序方面向來領先，這些新技術和程序可以提高安全性並簡化客戶體驗。通過測試最新的生物識別技術，再次為安全、安保和效率設定了新的行業標準。

TSA 目前在整個機場的航站樓都安裝了新一代 CAT裝置。目前，TSA正在收集數據以衡量客人面部識別和身份驗證的速度和準確性，以幫助該機構評估單位在繁忙的安全檢查站環境中的整體表現。該測試的結果將有助於確定增強型CAT 裝置未來在其他機場的可行性和潛在部署。

TSA駐LAX 安全總監 Keith Jeffries 說，隨著自動化程度提高，旅客和TSA官員之間的身體接觸減少，這種新的身份驗證流程對於旅客和安檢來說是雙贏。感謝LAX領導層在整個機場熱情擁抱下一代技術的意願。

洛杉磯國際機場引入新型面部識別系統方便旅客安檢。（LAX提供）
洛杉磯國際機場引入新型面部識別系統方便旅客安檢。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 LAX 口罩

上一則

世說新聞╱加州外賣好賺？親測時薪這麼多

下一則

整點快訊／花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、監視

延伸閱讀

53歲華裔媽 從英語零基礎變成學霸

53歲華裔媽 從英語零基礎變成學霸
58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大

58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大
洛市清除小東京遊民營 梁家訓受抨擊 遭貼「討厭窮人」標語

洛市清除小東京遊民營 梁家訓受抨擊 遭貼「討厭窮人」標語
洛市清除小東京遊民營 梁家訓受抨擊 遭貼「討厭窮人」標語

洛市清除小東京遊民營 梁家訓受抨擊 遭貼「討厭窮人」標語
UCLA保證新生住校4年、轉校生住校2年

UCLA保證新生住校4年、轉校生住校2年
UCLA保證新生住校4年、轉校生住校2年

UCLA保證新生住校4年、轉校生住校2年

熱門新聞

聖地牙哥（San diego )一名47歲的華人女性李燕（Yan Li，譯音）日前在警方執法時被警方擊斃，背後原因令人唏噓。（警方視頻截圖）

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

2022-03-14 20:55

在銀行和子女開聯名帳戶學問多 提逾1萬5可能形成贈與

2022-03-15 13:59
圖一：警方視頻顯示，李燕持刀刺向警察。（警方視頻截圖）

華裔女博士欠HOA費 見驅逐令情緒激動 刺警遭當場擊斃

2022-03-15 02:20
圖為美國賓州為12歲到17歲青少年施打輝瑞/BNT加強劑。（路透）

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

2022-03-13 17:50
加州擬對居民提供加油退稅補貼。（AAA）

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

2022-03-17 15:39
如今隨著美國通貨膨脹、物價提高，小費是否也該水漲船高。

世說新聞╱小費也調漲？如今給多少才合適

2022-03-11 17:08

超人氣

更多 >
華裔花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、索要護照

華裔花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、索要護照
中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願
86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」
英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰
3年來首見 房貸利率衝破4% 超低利率時代已結束

3年來首見 房貸利率衝破4% 超低利率時代已結束