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洛市小東京清除遊民營 華裔市議員惹議

記者李雪／綜合報導
洛杉磯市議員德利昂。（記者李雪／攝影）
洛杉磯市議員德利昂。（記者李雪／攝影）

洛杉磯當局17日開始用鐵欄圍起市中心的小東京廣場的遊民營，疫情期間地此激增遊民。該區正在競選市長的洛市華裔市議員梁家訓（Kevin de León，前譯德利昂）一向積極清除和收容遊民，但此舉卻激起一些組織反對。

據悉市府17日凌晨4時，開始用鐵欄在小東京廣場的一處遊民聚集路口圍起一塊區域。疫情期間這裡開始有越來越多的遊民駐紮，小東京的商家和住戶曾抱怨不僅帶來衛生問題，相應也滋生不少犯罪問題。

但市府的行動引發了遊民倡導者的抗議，他們正在努力保持該地區的開放，並要求將廣場上的遊民與永久性支持性住房聯繫起來。「J-Town Action and Solidarity」組織的Mario Correa表示，「小東京各處都在發生這種情況。梁家訓對掃蕩一直很激進」。在現場的畫面可以看到，市府人員將路邊的遊民帳篷用鐵欄圍起來，似乎試圖將其與公共道路隔離開。而反對者們在鐵柵欄上貼上標語，如「梁家訓（KDL）討厭窮人」，「要住房不要手銬」等。

洛杉磯市議員梁家訓的辦公室則聲稱，位於一街和John Aiso法官街（Judge John Aiso streets）拐角處的Toriumi廣場，只是正在關閉進行維修。發言人Pete Brown說，市府正在為營地的居民提供住房機會。「我們能做的最不人道的事情，就是讓人們流落街頭，生死存亡，生活在骯髒的環境中」，他說，「這座城市正在做的是為人們提供住房機會，讓他們得到應有的尊嚴」。

洛杉磯遊民服務管理局也表示，他們已經幫助廣場上的55人找到庇護所，並為185人提供藥物濫用、心理健康、住房和新冠疫情相關服務；當地仍有25至30名遊民住在那裡。

但Correa說，仍然有人會經常回到街頭。「我們已經為這個營地服務一年多」，Correa說，「我們已經看到人們進入避難所、門匙計畫、Bridge Home等。我們又看到他們回來（到街頭）了-因為你很容易被踢出去」。

據悉，一些曾透過門匙計畫住進避難所的居民，聲稱所住的避難所有宵禁，限制了他們的就業機會。同時他們遇到配備被沒收，受到保安騷擾，並且未能擁有作為安置條件的隱私，和受限於其他規則，以致有些人又選擇回到街頭。

正在競選洛杉磯市長的梁家訓有華裔血統，他曾在針對亞裔社區的記者會上對自己的遊民政策相當驕傲，也表示若自己當選，遊民問題會是首要解決的問題。他曾表示自己任市議員期間收容了自己選區內的大量遊民，建了多處收容所還買了兩處酒店，以及小屋子計畫等。他認為緊急迅速的收容是最有效的，這對社區居民、小商家、遊民等多方來說，都是多贏的，他還說自己去年可能是全美國收容遊民最多的民選官員。

反對者們在鐵柵欄上貼上標語如「梁家訓討厭窮人」。（ktla截圖）
反對者們在鐵柵欄上貼上標語如「梁家訓討厭窮人」。（ktla截圖）

遊民 洛杉磯 疫情

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