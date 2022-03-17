美國慈濟4月16日舉行健走 擬募款做醫療和教育經費

美國慈濟「慈悲行動力：2022慈濟健走」訂4月16日（星期日），在洛杉磯縣聖迪瑪斯市（San Dimas）的慈濟美國總會園區，為凝聚慈悲行動力而走。（美國慈濟提供）

美國慈濟「慈悲行動力：2022慈濟健走」訂4月16日（星期日），在洛杉磯 縣聖迪瑪斯市（San Dimas）的慈濟美國總會園區，為凝聚慈悲行動力而走。活動首次採行健走的參與者可在慈濟健走網站上建立團體和個人「群眾募款」（crowdfunding）的網頁模式，讓更多人投入這場愛的盛會，募款將用來護持美國慈濟的醫療和教育 項目。

這項號召全美民眾一起行動的健走活動，不僅是為個人健康、為地球環保減碳 而進行五公里健走，更是在眾人經歷兩年多的疫情陰霾後，一項匯聚正能量的陽光行動。參與者可選擇來到被自然山林環繞，具有百年歷史的慈濟美國總會園區內慢走、跑步，也可就近在居家城市的公園進行健走；與會者還可透過在個人社交媒體分享，跨越時間、空間障礙，廣邀全美親友，一起啟動慈悲行動力，共同護持美國慈濟的醫療和教育項目。

在慈濟美國總會園區參與這項歡樂健走的民眾，可以穿上為活動特別設計的T恤衫，參與親子互動的人文或遊戲展攤；更能在美食攤位，選購品嚐由多家餐廳供應的精緻素食；為了協助罹患白血病的慈濟志工Caryn Hsu能早日尋獲配對者，特別邀請BeTheMatch設立骨髓捐贈配對者報名展攤，讓每個人都能登記為配對者，成為救人一命的英雄。健走者並能參與禮品豐厚的摸彩活動，個人或團體的群眾募款在美西時間4月16日12:00PM前達到1000元以上，就能自動進入系統抽獎。

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