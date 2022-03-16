「大人們」如何做好心理調適及情緒管理？
日益動蕩的世界格局，遙遙無期的疫情延續，以及來自工作、生活中的種種壓力......面對如此紛雜、喧鬧的外部環境，「大人們」如何做好心理調適及情緒管理，對一個家庭的健康、和睦格外重要。為此，世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會，將在4月2日下午2時至4時，舉辦【「大人」如何做好心理調適以及情緒管理】專題線上講座，邀請EQ Master雷洛美老師為大家指點迷津，歡迎廣大民眾踴躍報名參與。
講師雷洛美曾擔任聖瑪利諾市學區教委會主席，也曾出任洛杉磯教育局高級培訓師，也曾作為國際真愛家庭協會特約講員及專欄作家，作為國際知名演說家、座駕、商業顧問及心理輔導師，雷洛美曾受邀在美國、中國、台灣、東南亞及南美洲巡迴演講，廣受好評。
演講時間為：美西時間4月2日（周六）下午2時至4時； Zoom Meeting ID：829 5289 6569；Passcode：04022022
點擊下方網址可直接預約報名：
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkcuugpz0vHN14RegpKN6J_ZFoDbrPAbH4
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