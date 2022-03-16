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外籍者在美國的銀行開戶日趨困難 存款並有區別對待

本報記者／洛杉磯報導
外籍者在美國的銀行開戶日趨困難 存款並有區別對待。（Getty Image）
外籍者在美國的銀行開戶日趨困難 存款並有區別對待。（Getty Image）

近年來外籍人士若想在美國的銀行開戶愈來愈困難，尤其是若想使用線上銀行（online banks），通常要求要有社安號碼或是國稅局提供的報稅識別號碼。銀行業者指出，銀行對客戶開戶的確有一定要求，雖然每個銀行要求可能會有些不同，但通常都要求開戶者提供兩種身分證明；若是外國人開戶，則需提供護照和地址證明，地址證明可用母國駕照或美國住所的水電帳單。

服務於銀行的金小姐表示，針對銀行開戶，通常未滿18歲的子女無法擁有獨立帳戶，必須附屬在一名成年人之下，但是每個銀行的開戶要求各不相同。如果兩人沒有血緣關係，可出示監護人授權書，早期在大通銀行（Chase Bank）開戶，向辦理開戶的工作人員提供文件證明即可開戶。而美國商業銀行（Bank of America）只需要開戶人要求即可，但近年對開戶及帳戶管理人的要求越來越嚴苛。

汪小姐說，她的母親是外國人身分，去年來美探親，在美國商業銀行開戶時想將她作為帳戶授權人，以便母親不在美國時，她可以幫忙處理帳戶交易等事宜。行員表示，可以這樣操作，但須出示公證處證明，證明兩人的母女關係才行。她也有朋友五、六年前在美國商業銀行開戶，但當時並未有這麼嚴苛的要求。

而外國人來美求學定居，少不了與銀行打交道，網傳銀行不准外國人戶主和一樣是外國人的子女一起開戶。金小姐表示，這是沒有的事。但是銀行針對外國人開戶要求各不相同，而有兩項不變的就是開戶人須提供護照和地址證明。有的主流銀行要求開戶人至少擁有一家別家的銀行帳戶才能開戶，可以是申請人的海外銀行帳戶，有的條件則相對寬鬆一些。

以金小姐工作的銀行為例，外國人開戶除了提供護照身分證明，地址證明文件可以用母國駕照代替，這樣一來大大方便了那些在美國沒有固定居留地址的訪客。

無論是外國人還是本國人，開戶存款也有一些注意事項。譬如開戶時存入大筆現金，外國人和本國人都會被區別對待。金小姐說，假若本國人突然拿一大筆現金來存，這個動作就很可疑，可能會引起行員注意。但若是外國人一開戶就存入大筆現金，還比較容易說得通，因為他們可能從海外帶錢或寄錢入境美國，用作旅遊、生活或其它用途。

另外存款的多少也會根據各個分行所在地不同，以及該城市移民人數的多寡，來決定現金流是否可疑。金小姐表示，如果在聖蓋博谷或是爾灣這種移民多的地方，存大筆現金雖可疑但也能說得通。但如果以本地居民為主的中部保守小城市的某個分行，在從未處理過大筆現金的情況，若突然有客戶攜帶大筆現金存入，就非常可疑。

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