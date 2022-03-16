丁言愉就任聖蓋博市長 南加首位中國大陸新移民市長

丁言愉（中）由太太Nancy陪同宣誓就職聖蓋博市長，前加州眾議員伍國慶（左）主持典禮。（市府公關室）

聖蓋博 市議會3月15日選在聖蓋博大劇院舉行例會，華裔市議員丁言愉（Tony Ding）宣誓就任市長。他是來自上海的第一代移民 ，也是南加州 首位中國大陸新移民市長。

丁言愉宣誓就職後表示，很榮幸被市議會任命為新一屆聖蓋博市市長。他是第一代移民，母語也不是英語，在事業和生活中遭遇很多挑戰。然而，美國是一個自由民主的國度和一片充滿機會的土地，只要努力打拚，每個人都可能有所建樹。他希望有更多華人新移民參政，服務社區和全體市民。

丁言愉在兩年市議員任內，領導和幫助改善了聖蓋博市的道路狀況，落實了小企業援助補助計劃，緩解了受到新冠（COVID-19）衝擊的本地企業的困境。在未來市長任內，他將進一步改善城市基礎設施，引入口碑好、市民有需要的商業，增加市府稅收，擴大服務項目，提升社區安全。

在公眾評論時間，有一位城市老居民提問，當晚來這裡祝賀新市長的客人們，大多數不是聖蓋博市民，他們對聖蓋博市有什麼貢獻呢？

丁言愉呼籲，今晚來祝賀他的朋友們，歡迎以後常來聖蓋博市吃喝玩樂，大方消費，多為這座城市增加銷售稅。眾人響應，齊聲說好，鼓掌喝采，大劇院會場內氣氛熱烈。

丁言愉在2020年3月首度當選聖蓋博市議員，他的政綱重點包括為聖蓋博市引入新的和高質量的企業，改善道路基礎設施，以及增加問責制和透明度。

出席就職典禮的嘉賓有加州眾議員方樹強（Mike Fong）、洛杉磯縣估值官Jeffrey Prang、阿罕布拉市議員黃幼平（Katherine Lee）、蒙特利公園市議員饒影凡（Yvonne Yiu）、國會議員趙美心的副幕僚長鄭涵嬪（Becky Cheng），來自加州參議員Susan Rubio辦公室、洛杉磯縣政委員蘇麗絲辦公室的代表，以及多個華人社團代表。

聖蓋博市創建於1771年，在歷史上是洛杉磯的發源地，也是聖蓋博歷史遺產教會的所在地。目前該市擁有4萬1000多位居民，其中亞裔人口過半。