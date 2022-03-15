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因疫情禁趕房客受損的洛縣房東 可免除產業稅滯納金

洛杉磯訊
縣政委員巴格。（本報檔案照）
縣政委員巴格。（本報檔案照）

洛杉磯縣政委員會15日投票取消一些屋主的產業稅罰金以及其他費用，這些屋主必須是受限於疫情禁止驅逐房客的緊急令而受到財務影響。不過洛縣的驅逐禁令仍將持續到今年底，但程度不同。

縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）提出動議，在1月份延長了禁止驅逐的禁令，而當時就反對延長令的縣政委員巴格（Kathryn Barger），如今提出取消因驅逐禁令而遭受收入損失的土地所有者的稅收處罰。

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巴格在投票後的聲明中說，「我多次從許多業主那裡聽到疫情給他們帶來的毀滅性經濟損失。有些是依靠租金收入維持生計的老年人。我們不能讓這類業主的利益蒙受損失來平衡疫情救濟。洛縣需要投入一些利益，而這項動議是為了兌現分擔財務負擔的承諾。」

該動議獲得一致通過，根據動議，洛縣消費者和商業事務局將與業主聯繫，提供有關如何申請取消因租金收入損失而產生的稅收處罰或其他費用的信息。

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韓珍妮在聲明中說，「暫停驅逐阻止了人們失去住房，但房東首當其沖地承受了這一負擔。雖然我們沒有權力免除人們的產業稅，但我們可以免除他們的滯納金」。

疫情 洛縣 租金

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