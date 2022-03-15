洛杉磯人最愛的狗是它 難怪有人因它失蹤願出賞金50萬

美國樂壇天后女神卡卡（Lady Gaga）的兩隻法國鬥牛犬，去年2月24日被綁架後，2月26日平安尋回。(取自Instagram)

還記得美國樂壇天后女神卡卡（Lady Gaga）的兩隻法國鬥牛犬(French Bulldogs)，去年2月被人綁架後，她為了找回愛犬懸賞50萬元的高酬嗎？據了解，法國鬥牛犬長相雖然有點醜，但個性溫和友善，對待小孩子和老人都是一副很熱情的模樣，而且不會帶有強大的攻擊性，也難怪這個犬種成為洛杉磯 人的最愛。

根據美國養犬俱樂部(the American Kennel Club)3月15日公布的2021 年愛犬排名，在洛杉磯，法國鬥牛犬排名第一，是最受歡迎的狗。法國鬥牛犬並是 AKC 認可在美國最受歡迎的犬種之一，除了洛杉磯，在邁阿密和俄亥俄州 的哥倫布也被公認為愛犬排名第一。

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在洛杉磯，排名第二的愛犬是鬥牛犬(Bulldogs) ，其次是拉布拉多獵犬(Labrador Retrievers) 、金毛獵犬(Golden Retrievers)和貴賓犬（Poodles） 。

AKC執行秘書Gina DiNardo在一份聲明中說，洛杉磯似乎在追隨金色的黃金獵犬國潮，且貴賓犬也越來越受歡迎，而這兩個品種的狗都是人類的絕妙伴侶。

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在全國範圍內，美國養犬俱樂部將拉布拉多獵犬排名第一，法國鬥牛犬排名第二，再來是黃金獵犬、德國 牧羊犬（German Shepherds）和貴賓犬。鬥牛犬則自2012年以來首次在全國排名中跌出前五名，貴賓犬則是24年來首次進入前五名。