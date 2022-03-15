我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讓65歲以上打第2劑補強針 輝瑞本周將申請授權

油價崩 + 通膨緩 道指大漲600點

洛杉磯人最愛的狗是它 難怪有人因它失蹤願出賞金50萬

本報記者╱洛杉磯報導
美國樂壇天后女神卡卡（Lady Gaga）的兩隻法國鬥牛犬，去年2月24日被綁架後，2月26日平安尋回。(取自Instagram)
美國樂壇天后女神卡卡（Lady Gaga）的兩隻法國鬥牛犬，去年2月24日被綁架後，2月26日平安尋回。(取自Instagram)

還記得美國樂壇天后女神卡卡（Lady Gaga）的兩隻法國鬥牛犬(French Bulldogs)，去年2月被人綁架後，她為了找回愛犬懸賞50萬元的高酬嗎？據了解，法國鬥牛犬長相雖然有點醜，但個性溫和友善，對待小孩子和老人都是一副很熱情的模樣，而且不會帶有強大的攻擊性，也難怪這個犬種成為洛杉磯人的最愛。

根據美國養犬俱樂部(the American Kennel Club)3月15日公布的2021 年愛犬排名，在洛杉磯，法國鬥牛犬排名第一，是最受歡迎的狗。法國鬥牛犬並是 AKC 認可在美國最受歡迎的犬種之一，除了洛杉磯，在邁阿密和俄亥俄州的哥倫布也被公認為愛犬排名第一。

➤➤➤洛杉磯男子凌晨遛狗被槍殺 愛犬自己跑回家

在洛杉磯，排名第二的愛犬是鬥牛犬(Bulldogs) ，其次是拉布拉多獵犬(Labrador Retrievers) 、金毛獵犬(Golden Retrievers)和貴賓犬（Poodles） 。

AKC執行秘書Gina DiNardo在一份聲明中說，洛杉磯似乎在追隨金色的黃金獵犬國潮，且貴賓犬也越來越受歡迎，而這兩個品種的狗都是人類的絕妙伴侶。

➤➤➤被撞死前父親捨身推開妻兒 洛警懸賞5萬緝拿逃逸司機

在全國範圍內，美國養犬俱樂部將拉布拉多獵犬排名第一，法國鬥牛犬排名第二，再來是黃金獵犬、德國牧羊犬（German Shepherds）和貴賓犬。鬥牛犬則自2012年以來首次在全國排名中跌出前五名，貴賓犬則是24年來首次進入前五名。

洛杉磯 俄亥俄州 德國

上一則

蒙特利公園市警局本周四有行人安全執法行動

下一則

南加大紀欣然命案女凶手可能減刑？

延伸閱讀

53歲華裔媽 從英語零基礎變成學霸

53歲華裔媽 從英語零基礎變成學霸
58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大

58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大
男子攜嬰兒對抗警方 造成嬰兒頭部受傷 視頻全都錄

男子攜嬰兒對抗警方 造成嬰兒頭部受傷 視頻全都錄
洛市消防局扯出大火時高官竟上班醉酒

洛市消防局扯出大火時高官竟上班醉酒
普亭女兒法國豪宅遭入侵 被掛烏克蘭國旗收難民

普亭女兒法國豪宅遭入侵 被掛烏克蘭國旗收難民
洛市為遊民興建貨櫃希望公寓 明亮舒適 生活配備齊全

洛市為遊民興建貨櫃希望公寓 明亮舒適 生活配備齊全

熱門新聞

聖地牙哥（San diego )一名47歲的華人女性李燕（Yan Li，譯音）日前在警方執法時被警方擊斃，背後原因令人唏噓。（警方視頻截圖）

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

2022-03-14 20:55
洛杉磯個人收入稅後每年 6萬4000元，才能過上相對舒適的生活。(Getty)

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

2022-03-09 17:27
半導體公司「輝達」（Nvidia，亦有譯為英偉達）首席華裔執行官黃仁勳（Jensen Huang），也名列加州最富有的前十人。（維基百科）

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

2022-03-08 17:01
半導體公司「輝達」（Nvidia，亦有譯為英偉達）首席華裔執行官黃仁勳（Jensen Huang），也名列加州最富有的前十人。（維基百科）

加州最富10人 華裔黃仁勳身家143億美元上榜

2022-03-09 02:19
美國股票近日持續大跌，很多人詢問是否到了抄底的時候？（ 路透圖片）

股市連日大跌 到了抄底的時候嗎？專家這麼回答

2022-03-08 20:27
圖為美國賓州為12歲到17歲青少年施打輝瑞/BNT加強劑。（路透）

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

2022-03-13 17:50

超人氣

更多 >
紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇
南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓
移民案糾紛動刀？紐約名律師遇害 華女兇嫌當場被捕

移民案糾紛動刀？紐約名律師遇害 華女兇嫌當場被捕
華裔女博士欠HOA費 見驅逐令情緒激動 刺警遭當場擊斃

華裔女博士欠HOA費 見驅逐令情緒激動 刺警遭當場擊斃
「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工