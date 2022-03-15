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蒙特利公園市警局本周四有行人安全執法行動

記者丁曙／蒙特利公園市報導
蒙特利公園市警局本周四將開展行人安全執法行動。（MPPD）
蒙特利公園市警局本周四將開展行人安全執法行動。（MPPD）

蒙特利公園警察局（Monterey Park Police Department）本周將執行一項「行人安全執法行動」（pedestrian safety enforcement operation），教育車輛司機和街道行人了解相關的交通法規和安全事項。蒙市警察局長高登（Kelly Gordon）說，「司機和行人應該互相照應，而不是低頭看手機。在道路安全方面，他們分擔相同的責任。」

據蒙市警局消息，3 月 17 日（本周四）從早上 6 點到下午 4 點，警察將定點設崗，監視車輛駕駛和公路行人的違法違規行為，特別是未能禮讓行人的司機，包括穿越人行道斑馬線上的行人、超速行駛、非法轉彎、Stop標誌和信號前不停車，或任何其他交通違法行為。同時，警察也攔阻違法過馬路的行人、沒有禮讓有先行權的司機，或者走路時分心玩手機。

車禍死亡人數正以驚人的速度上升。 2016年，加州有867名行人在大街公路上遇難，比 2012 年增長了近 33%。2021 年，蒙特利公園警察局調查了四起涉及行人的致命和傷害交通事故。行人只能使用人行橫道或十字路口過馬路，最好有停車標誌或交通信號。此外，行人應注意車輛倒車，避免在停靠的汽車之間穿行，與司機進行眼神交流，白天穿著色彩醒目的衣服，晚上使用反光材料或手電筒。

司機應等待行人過馬路、減速或準備停車，在有步行交通的十字路口或在人行道斑馬線前，讓其他司機看到並且禮讓行人。行人和司機也可以確保每個人都能避免分心，安全通過自己的必經之路。

蒙特利公園警察局支持加州交通安全辦公室（Office of Traffic Safety，OTS)發起的「加州安全出行」（Go Safely, California）公眾意識運動，為加州民眾提供了在旅途中如何保持安全的資源。了解有關該活動的更多信息，訪問 gosafelyca.org。該計劃由加州交通安全辦公室通過國家公路交通安全管理局提供經費。

警察 加州 蒙特利公園

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