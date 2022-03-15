男子攜嬰兒對抗警方 造成嬰兒頭部受傷 視頻全都錄

男子懷抱嬰兒對抗警方。（警方視頻截圖）

洛杉磯警察 局14日公布，在一次短暫追車後，一名可疑男子在奔跑時被警察攔住。但警員不知其懷抱嬰兒，在與嫌犯的纏鬥中，導致這名十個月大的嬰兒顱骨「輕微」骨折。而該男子不僅持有毒品 ，該嬰兒也呈可卡因和芬太尼陽性。

影音來源：洛杉磯警局╱記者李雪後製

警方新發布的視頻顯示2月11日事件中的可怕時刻。嬰兒的父親Josue Huerta已被洛杉磯地區檢察官辦公室指控犯有虐待兒童、逃避、持有待售毒品等重罪，和一項肇事逃逸輕罪。

據洛杉磯警察局說，警員一開始注意到這名男子在第55街和長堤大道地區的駕駛情況不正常，於是試圖將這輛帶有色車窗的銀色吉普車攔下，但男子拒絕停車並駛離。隨後這名25歲的司機駕車撞上一輛平板車，但又繼續開走，警方開始追趕。在11分鐘的追捕後，嫌犯從車上跳下並跑進附近居民區。

警方說，當時一名警官追上他後用全身的重量來壓倒制伏這名男子，但並不知道該男子抱著一個十個月大的嬰兒。而在警察意識到他懷裡有一個嬰兒後，可以在視頻中聽到一名警察說，「你在開玩笑嗎？」後來被警方確認該男子為Josue Huerta。

Huerta隨後被捕，嬰兒被送往醫院。警方稱，這名男嬰頭部右側顱骨骨折。可怕的是，洛杉磯警察局還表示，這名兒童的可卡因和芬太尼檢測也呈陽性。隨後嬰兒出院交給他的母親。

警方說，在現場發現了毒品、現金和三個未上膛的九毫米彈匣。