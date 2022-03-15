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洛市消防局扯出大火時高官竟上班醉酒

洛杉磯訊
洛杉磯市消防局扯出大火時高官竟上班醉酒。（洛市市景；洛市官網）
洛杉磯市消防局扯出大火時高官竟上班醉酒。（洛市市景；洛市官網）

儘管存在許多疑問，洛杉磯市消防局一名之前被控上班醉酒的高級指揮官，在獨立調查中似乎被解除了罪名。但調查也披露了消防指揮官的高退休金，令人咋舌。

去年春天，洛杉磯市消防局（LAFD）最高行政指揮官、首席副局長Fred Mathis被指在帕利塞德火災（Palisades fire）指揮中心喝醉了酒。根據LAFD的記錄，一名同在現場的消防局指揮官報告，當時Mathis向她承認自己一直在喝酒。

但根據洛杉磯市府聘請的一家私人律師事務所最近披露的調查結果，Mathis當時是在位於洛杉磯市政大樓東廳的洛市消防局總部喝醉了。該項調查同時得出結論，Mathis當時「在技術上是下班的，火災那天生病請假」。

但是為什麽生病請假還會出現在洛市消防局總部，依然令人費解。

根據洛杉磯時報報導，在去年被曝「上班醉酒」事件發生四天後，Mathis的上班記錄顯示，他在被告工作時喝醉的那天正在休病假。Mathis在給媒體的郵件中表示，他沒有做錯任何事，而是受到部門的不公平對待。

黑人、拉丁裔和女性消防員三個組織的負責人表示，Mathis案是洛市消防局對其高階官員給予特殊待遇的最新例子，尤其是對像Mathis這樣的男性或白人。這些團體的負責人說，這些特殊待遇有時是在民選官員、包括市長賈西提和市檢察長富爾（Mike Feuer）的幫助下進行的。事情發生後，包括洛杉磯消防局、賈西提辦公室和市府律師都沒有回應置評要求。

由於在1月下旬調查結束後的幾天內退休，年薪超過35萬元的Mathis沒有受到紀律處分。根據洛市記錄，他除了每年約22萬5000元的養老金外，退休前還獲得大約140萬元的「買出費（Payout）」，此外，他還獲得最後七個月的帶薪假，該部門稱這是「肢體持續創傷」。但創傷的性質沒有詳細說明。

洛杉磯 退休金 賈西

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