在銀行和子女開聯名帳戶學問多 提逾1萬5可能形成贈與

網傳父母和子女如果一起開戶，子女一旦提領逾1萬5000元，即贈與金額的免稅上限（2021年），父母有責任要填表申報。在主流銀行工作的金小姐表示，不清楚有這項規定。不過會計師指出，如果子女從未打錢進去，卻提領逾1萬5000元，的確會孳生贈與稅的問題。

會計師楊光明（Robert Yang）說，如果子女從未打錢進去，提款超過1萬5000元，父母在報稅 時確實應主動使用709表格申報有贈與這回事，或尋求會計師幫忙填表申報。

他指出，父母和子女若均為公民，在銀行開聯名帳戶，假設子女從未放任何款項進去，即便是子女主動領錢超過1萬5000元，一樣被視為是父母的贈與。新稅法提高遺產和贈與免稅額，至2025年截止。2021年個人的遺產和贈與免稅額合併起來為1170萬元，超過部分要繳稅。但同時每人每年可以贈與不同的人每人1萬5000元，每人超過1萬5000元的部分就要由贈與人申報贈與稅。假設這個人一年贈與兒子30萬元，其中1萬5000元免稅，超過的28萬5000元，贈與人應當在當年填表申報贈與，由一生可享受的遺產和贈與綜合免稅額中扣除，一旦使用額度超過1170萬元，則須繳 40%的稅。

但外國人就沒有1170萬元的免稅額優惠，導致以外國人身分在美國的銀行開戶，贈與稅會收得更多。楊光明舉例，假若母親是外國人，兒子是美國人，外國人每年一樣有1萬5000元的贈與免稅額。但假若母親和兒子有聯名帳戶，且兒子沒有放任何款項，但提領逾1萬5000元，或是母親轉帳給兒子超過1萬5000元，超出部分馬上就要課稅40%，完全享受不到本國人合併起來達1170萬元的遺產和贈與免稅額度。

而外國人在美國的遺產只有6萬元免稅額，因此當一個家庭中涉及多國身分時，贈與與轉帳這類操作都要格外注意，以免被扣高昂稅金。