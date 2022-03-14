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南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

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南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

記者張宏／洛杉磯報導
聖地牙哥（San diego )一名47歲的華人女性李燕（Yan Li，譯音）日前在警方執法時被警方擊斃，背後原因令人唏噓。（警方視頻截圖）
聖地牙哥（San diego )一名47歲的華人女性李燕（Yan Li，譯音）日前在警方執法時被警方擊斃，背後原因令人唏噓。（警方視頻截圖）

聖地牙哥（San Diego )一名47歲的華人女性李燕（Yan Li，譯音）日前在警方執法時被警方擊斃，背後原因令人唏噓；李燕是因為未付住家委員會（HOA）的費用，導致房子被拍賣。然而警方日前去下驅逐令時，遭到李燕激烈反抗，並持刀對著警犬和警察揮舞，導致一名警察被刺傷，李燕被警方射殺，當場死亡。

案件影音來源：聖地牙哥警方，記者張宏/後製

3月3日中午位於聖地牙哥小義大利地區的西Beech街400號街區的一棟公寓，聖地牙哥縣警局派警員來李燕的公寓門前派發法院驅逐令。李燕當時身穿運動服和球鞋，她剛開門的時候，情緒還比較正常，能清楚的應答自己的名字。之後看到驅逐令後開始情緒激動，警察看到她手裡拿著一把刀，立刻拿出槍讓她放下武器。兩人僵持數分鐘，李燕歇斯底里的怒吼，表達自己一點兒也不怕，還質疑警方是闖入者和假警察，隨後扔掉手中的驅逐令並摔上門。

警方視頻顯示，李燕持刀刺向警察。（警方視頻截圖）
警方視頻顯示，李燕持刀刺向警察。（警方視頻截圖）

該執法人員只好尋求援助，且公寓的一名員工告訴他，李燕在前天用刀威脅一名修理工。警方於是試圖和李燕溝通，但是45分鐘後也未能得到她的合作。在當天下午1時30分，公寓工作人員協助警方打開了李燕的房門，警方帶著警犬衝入室內。李燕揮舞著一把廚房用刀刺傷了一名K9警犬的訓練人員，導致警方開槍，朝她射擊，李燕應聲倒地，身上至少有一處槍傷並當場死亡。

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目前聖地牙哥縣警局兇殺科警探正在調查圍繞李燕死亡的事件，因為這涉及聖地牙哥執法槍擊案件的標準協議。有看過警方錄像的民權律師John Carpenter說，槍擊事件似乎是合法的，因為李燕襲擊警察，但質疑和批評集中在執法人員在槍擊事件發生前的行為，因為作為一個即將失去房子的人，難免會情緒激動。

聖地牙哥（San diego )一名47歲的華人女性李燕（Yan Li，譯音）日...
聖地牙哥（San diego )一名47歲的華人女性李燕（Yan Li，譯音）日前在警方執法時被警方擊斃，背後原因令人唏噓。（警方視頻截圖）

據了解，李燕在這裡居住多年，但是因為拖欠住家委員會（HOA）的費用。委員會在其房子上放入一個留置權（Lien），並導致其房子已以低價被拍賣。NEXTDOOR上一名叫Johnny G的人發帖表示，李燕是耶魯大學的生物統計學博士，她在製藥和生物技術公司工作多年，有一個兒子在柏克萊加大上學。李燕的精神疾病很難治療，但沒有得到來自外界的幫助，包括HOA費用也無人幫忙。如果警方在採取行動前考慮到這點，或許就能避免悲劇發生。

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此事在華人網路上引發熱議，討論多達100多頁，大家集中焦點是未付HOA費用是否有權利拍賣房子。律師劉龍珠表示，如果屋主拒絕支付HOA，屋主委員會可通過法院放入一個留置權到房子上，這個過程會有好幾步要走，最後的結果就是房子被拍賣掉。

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