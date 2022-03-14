華人網購兩塊太陽能板 卻收到這個 令他憤而索賠

太陽能板到手後竟是兩張貼紙。（李先生提供）

網上購物方便快捷，一些小型購物網站常有比大平台便宜得多的價格，但其中不少也是陷阱。最近就有南加 華裔居民，花139元網購兩塊太陽能板，沒想到寄來的只是兩張貼紙。所幸他採用保護消費者的支付方式並積極索賠，追回了錢款，但仍希望提醒其他民眾網購須小心。

天普 市李先生表示，前段時間在網上搜索，想要購買放屋頂的太陽能板，因為有搜索紀錄，通常就會在不少平台被大數據推送給他相關產品的廣告。有一天在刷Instagram的時候，跳出來一則太陽能板的廣告，描述的功能比之前自己看的產品強一倍，但是價格只有一半。於是李先生動心點擊進入，連接到一個購物網站，他花了139元買了兩塊想試試看。由於是陌生網站，他還特別用Paypal系統支付購買，因為有保護消費者的功能。

在下單後等了20多天都杳無音訊，連個訂單號或者快遞單號都沒有。他嘗試聯繫賣家無果，於是在Paypal上發起投訴。但很快賣家反饋給Paypal說，已經有快遞單號了。李先生一查，還真有這個單號的包裹，於是就想那再等等吧。而由於賣家提供了單號，Paypal也就判定認為賣家無過錯，將投訴結案了。

但很快李先生查詢這個單號的包裹時發現，這是一個只有0.1磅重的包裹。果然有一天他便收到包裹，打開一看只有兩張貼紙。李先生本來一開始還挺高興的，還說不知道誰給寄來的，準備拿給孩子玩，但沒想到一檢查快遞號碼，這兩張貼紙正是所謂的「太陽能板」。

李先生這才確定這個購物網站就是騙局，於是又致電Paypal，幾經周折才將已經結案的投訴再次開啟。他表示，這個賣家相當了解Paypal的遊戲規則，知道提供多少資料和時間，Paypal就會停止調查。因此第一次Paypal把他的案子結掉了，他都不知道，還以為錢都已經退了。再次開啟後，賣家還提出可以退60元，李先生生氣的表示那等於是79塊錢買兩張紙，憤而拒絕。好在最終快遞單號成了鐵證，畢竟太陽能板不可能只有0.1磅，Paypal判定李先生一方占理，全款退給了他。

李先生表示，這家網站留的地址是位於廈門的公司，不過貼紙是從新澤西 寄來的。該網站上還有不少玩具、裝飾品等小商品，非常便宜，看起來是花了錢在一些社交平台打廣告，而現在智能廣告都會根據消費者的搜索紀錄自動推送相關廣告，因此不少消費者恐怕抱著試一試的心態也會買的。而且都是便宜的小東西，有時候買完都忘了。

李先生自認對電腦比較有研究，還是差點落入網購騙局，幸好他追得緊，若是稍微懶散一點，估計這個錢就沒了。他認為肯定不只他一個人上當，而且該騙局也很典型，對方似乎很有經驗。他因此希望分享自己的經歷給社區，避免更多人上當。