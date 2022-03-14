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南加橙縣克雷默中學副校長14日早上在校園自殺

本報記者╱洛杉磯報導
副校長自殺的克雷默中學（Kraemer Middle School）。（臉書下載）
副校長自殺的克雷默中學（Kraemer Middle School）。（臉書下載）

學校官員證實，南加橙縣克雷默中學（Kraemer Middle School）副校長莫伊塞斯·普拉森西亞（Moises Plascencia）3月14日週一在校園內自殺身亡。

當天中午前，普拉辛西亞（Placentia） 警察局的官員接到電話，要求進行死亡調查。事發學校屬於普拉辛西亞約巴林達（ Placentia-Yorba Linda ）聯合學區

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該校校長邁克爾·楊（Michael Young）之後寫了信寄給家長，信中他表示他懷著最沉重的心情給家長寫信。「我非常遺憾地宣布，副校長普拉森西亞今天早上早些時候在校園裡自殺了。事件發生在私人工作人員區域，同事和學生都不在場，也沒有任何人目睹。普拉辛西亞 警察局 (PPD) 迅速響應了我們的支援請求」。

邁克爾·楊又說，言語永遠無法表達校方對這一損失的真正悲傷。雖然校方可能永遠無法理解為什麼會發生這種情況，但請記得普拉森西亞先生對您的學生、教育以及整個克雷默中學的關心有多深。

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他並宣布，在處理這種難以想像的悲痛時，當天剩餘的時間將暫停正常的學校運作。3月15日周二學校將按照正常時間表恢復上課。普拉辛西亞約巴林達聯合學區的高素質心理健康專業人員團隊，將在校園內為學生、教職員工和家庭提供服務和支持。他鼓勵受此事件影響的任何人，本週剩餘時間的任何時間前往多功能教室尋求心理健康支持。

他並表示感謝家長的耐心、靈活性和理解，因為校方將繼續在校園裡應對這場可怕的悲劇。他感謝普拉辛西亞警局和其他社區合作夥伴的支持。校方承諾將在未來幾天和家長保持定期溝通，以確保家長了解後續步驟。

警察 心理健康 學區

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