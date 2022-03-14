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南加百人聚集廢棄商樓開派對爆槍擊 1死2傷

范杜拉訊
南加范杜拉縣奧克斯納的一次聚會上發生槍擊事件。（電視截圖）
南加范杜拉縣奧克斯納的一次聚會上發生槍擊事件。（電視截圖）

周末在南加范杜拉縣奧克斯納（Oxnard）的一次聚會上發生槍擊事件，造成一人死亡，另外兩人受傷。

奧克斯納警察局官員在新聞發布會上說，官員們在12日周六晚9點38分左右接到槍擊事件的報警，並做出回應。他們到達Saviers路3000號街區時，發現21歲的Adrian Sandoval因一處槍傷失去知覺。醫護人員趕到現場，試圖搶救他，但最終他在現場被宣布死亡。警方隨後發現了另一名槍擊受害者，一名19歲的奧克斯納居民，他被送往當地醫院，傷勢被描述為沒有生命危險。

當警察仍在槍擊現場時，他們收到第三名槍擊受害者的報告，該受害者已經離開該地點在街上尋求幫助。這位槍擊受害者是一名24歲的范杜拉居民，他也被送往醫院，情況危急。

警方說，調查人員發現槍擊事件發生在一家廢棄的公司辦公室內，那裡聚集了大約100人。目前尚不清楚是誰開火，警方也沒有公開有關嫌疑人描述的任何信息。奧克斯納市懸賞2.5萬元，以獲取導致逮捕和定罪責任人的線索。

任何參加聚會並可能聽到或看到任何事情的人，都被要求致電805-385-7645，與探員Kaya Boysan聯繫。那些擁有有助於調查的視頻或照片的人被要求上傳網絡，可以選擇匿名提交媒體。

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