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疫情下 南加兩港緝獲的中國違禁肉類品猛增

洛杉磯訊
違禁肉類數量在疫情期間逐年上升。（CBP提供）
違禁肉類數量在疫情期間逐年上升。（CBP提供）

疫情期間，來自中國違禁肉類產品的緝獲量，繼續在洛杉磯港長堤港（Long Beach Port）達到前所未有的水平。在2022財年第一季度（2021年 10月至2021年12月），聯邦海關和邊境保護局 (CBP) 農業專家截獲了26萬2237 磅（11萬8949公斤）違反禁令的豬肉、雞肉、牛肉和鴨肉產品，比去年同期增長33%。

違禁肉類產品數量上升趨勢在2021財年開始加劇，當時CBP在洛杉磯/長堤海港攔截的違禁動物產品數量達到前所未有的數量，高達78萬6514磅(35萬6757 公斤)， 與2020年相比增長了80%。

CBP洛杉磯地區運營總監Carlos C. Martel表示，在洛杉磯最大海港預防引入可能有外國傳染性動物疾病，和有害害蟲侵害的肉品，對美國的農業和保護社區人士的福祉都很重要，CBP與美國農業部和私營部門合作夥伴密切合作，保護國家免受各種農業威脅。

疫情期間，來自中國違禁肉類產品的緝獲量繼續在洛杉磯/長堤港達到前所未有的水平。（...
疫情期間，來自中國違禁肉類產品的緝獲量繼續在洛杉磯/長堤港達到前所未有的水平。（CBP提供）

從2020年10月1日到2021年9月30日，洛杉磯/長堤港的CBP 農業專家發布了1256 份緊急行動通知，通知數量增加52%，及166份重大事件報告，比上一年增加 50%。當未列名/禁止的動物產品被截獲時，CBP會簽發緊急行動通知以啟動違禁品的銷毀或再出口。

違禁品包括豬肉、雞肉、牛肉和鴨肉等產品。（CBP提供）
違禁品包括豬肉、雞肉、牛肉和鴨肉等產品。（CBP提供）

美國農業部稱，中國是受非洲豬瘟（ASF）、豬瘟（CSF）、新城疫（vND）、口蹄疫（FMD）、高致病性禽流感（HPAI）和豬水皰病 (SVD)影響的國家。

CBP 的農業專家發現，大多數未加工的動物產品混雜在電子商務貨物和家居用品的盒子中，顯然是為了走私違禁肉類。

洛杉磯/長堤港的 CBP港口總監Donald R. Kusser表示，CBP在保護美國消費者和農業免受病蟲害侵害方面發揮著重要作用。這些史無前例違禁品的數字反映了 CBP農業專家的關鍵作用和傑出貢獻，他們一直在不知疲倦地識別、攔截和扣押這些違禁物品。

CBP 洛杉磯港 長堤

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