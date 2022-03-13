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洛縣社區領袖的母親過98歲生日 分享養生長壽祕訣

本報記者╱洛杉磯報導
喜瑞都社區學院華裔理事劉昕（左）和98歲的母親趙淑華。（劉昕提供）
喜瑞都社區學院華裔理事劉昕（左）和98歲的母親趙淑華。（劉昕提供）

洛杉磯縣喜瑞都社區學院（Cerritos Community College）理事會華裔副主席劉昕，12日替母親趙淑華慶祝98歲生日。劉昕說，很多人都很好奇她母親的養生長壽之道。而根據她的觀察，她實在看不出母親有什麼特殊偏方，倒是發現母親吃的好、睡的好，是一個樂天知命，從不怨天尤人，從不記別人的不好， 總是很樂觀的逆來順受，並且總是想著如何幫助別人的長者。

劉昕說，她的母親是一位虔誠基督徒， 所以把一切都交給上帝，總是高興地接受命運給她的一切安排，因為她覺得那是上帝的意思。她母親以前在台灣是小學教師， 服務於北市永春國小多年，一向做事認真負責，是家長公認的好老師，並因此曾獲得李登輝總統頒發優良教師獎。

其母由於擁有很好的口腔清潔習慣，比如一吃過東西一定會馬上刷牙或漱口，因此幾乎沒有蛀牙。即便98 歲仍能吃芭樂等較脆而硬的食物，且什麼都吃，並不挑食；吃的也很簡單， 沒有吃什麼山珍海味， 也不吃補品；並因為是中國河北保定人，特別喜歡吃麵食，也很喜歡吃玉米做的食物， 因為那是她家鄉的特產。

但她母親年事稍高後變得較愛吃甜食， 只是因有糖尿病， 所以她會控制其母攝取的甜食。「通常我控制她的甜食時，她也馬上不吃了」。

劉昕指出，她媽媽其實樂天知命，從不記別人的不好，總是樂觀的在想如何幫助別人。由於無欲無求，從不記仇記恨，生活簡單，每天睡的很好；基本上每晚在碰到她的床後， 就能進入夢鄉。劉昕笑說：「我媽媽的睡眠品質恐怕是世界第一，我認為她的睡眠品質可能也讓她長壽」。

但其母也有執著的地方。劉昕說，比如母親曾動過兩次換髖骨手術， 以及一次換膝蓋手術，很多人都認為她很可能再也站不起來。但她不管有多疼， 都照著醫生交待認真做復健， 徹底完成任務，因此一次又一次的又站起來了！

劉昕說，雖然她媽媽現在要用四腳架才能走路， 但很喜歡在住家附近或公園走走，遇到鄰居也能用英文打招呼。「我媽媽很愛讀書，當年可是用英文考過美國公民考的；平時她愛好閱讀，三國演義等古書都一看再看，精神可佩」。

喜瑞都社區學院華裔理事劉昕（左）才於3月12日慶祝母親趙淑華的98歲大壽。（劉昕...
喜瑞都社區學院華裔理事劉昕（左）才於3月12日慶祝母親趙淑華的98歲大壽。（劉昕提供）
喜瑞都社區學院華裔理事劉昕的母親趙淑華，才於3月12日慶祝98歲大壽。（劉昕提供...
喜瑞都社區學院華裔理事劉昕的母親趙淑華，才於3月12日慶祝98歲大壽。（劉昕提供）

手術 糖尿病 美國公民

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