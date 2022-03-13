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歐巴馬新冠確診 提醒「病例雖降 未接種者快打疫苗」

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

記者李雪╱綜合報導
圖為美國賓州為12歲到17歲青少年施打輝瑞/BNT加強劑。（路透）
圖為美國賓州為12歲到17歲青少年施打輝瑞/BNT加強劑。（路透）

南加橙縣一所高中三年級的學生Kennedy Stonum，拒絕了她父親一再請她接種新冠疫苗的懇求，她的祖母也發電郵敦促她去打針，但這位女高中生每次都說「好吧，我會考慮的」。同樣的，20歲的Tyler Gilreath也不斷拒絕母親的不斷嘮叨和敦促接種疫苗，他母親說：「他是那種必須自己親自體驗每個錯誤的孩子之一」。

而兩位年輕人最近死於新冠。Kennedy於2月11日，Tyler則於去年9月。早在他們死亡前幾個月，他們已經有機會施打疫苗。

據Kaiser Health News報導，如今年輕人的父母對這種拉鋸戰很熟悉：他們的孩子大都是將成年或剛成年，但抗拒父母的意見，自認為他們知道什麼是正確的。他們從朋友那裡了解新冠，並在Instagram和TikTok等社交媒體平台上獲得並不總是最準確的信息來源。

年輕人死於新冠的情況並不常見，但Kennedy Stonum和Tyler Gilreath也不是孤例，例如，佛州的一名未接種疫苗的15歲女孩於9月死亡，來自密西西比州的一名未接種疫苗的16歲高中足球運動員也是如此。

如今年輕人的疫苗接種率仍然很低，只有超過57%的12至17歲兒童，和62%的18至24歲兒童完全接種了疫苗。由於這種疾病在年輕人中的致命性遠低於年長者，一種年輕無敵的感覺被放大了。兒童和青少年占美國人口的22%，但估計只有3%的新冠肺炎相關住院病例，和不到0.1%的新冠肺炎死亡病例。

社交媒體上的大量帖子、公衛官員的混亂和多變的建議，以及年輕人對權威的懷疑，加劇了青少年對疫苗的抗拒。例如Kennedy的父親就認為她在TikTok上獲得了錯誤信息，而且還從同齡人那裡聽說疫苗可能導致不育，稱最大的顧慮是不知道對生育能力的長期影響是什麼。

但12月的數據顯示，未接種疫苗的12至17歲兒童因新冠住院的可能性是接種疫苗的同齡人的六倍。

疫苗 新冠肺炎 TikTok

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