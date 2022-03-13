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男子洛市中心遛狗時被槍殺 愛犬自己跑回家

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
男子洛市中心遛狗時被槍殺身亡，愛犬自己跑回家。（KTLA5）
男子洛市中心遛狗時被槍殺身亡，愛犬自己跑回家。（KTLA5）

一名男子3月12日（周六）早上在洛杉磯市中心遛狗時被槍殺，男子當場身亡，愛犬沒有受傷，並且自己跑回到家裡，目前案件正在進一步調查中。

據洛杉磯市警局（ LAPD）稱，案件發生在12日凌晨 5 時左右，地點位於洛市市中心 Genesee Avenue 和 Saturn Street 的交叉口附近。

調查人員說，被害人是一名52 歲的男子，案發時他正帶著狗一起散步，一輛深色轎車靠近他並停在十字路口附近，一名身分不明的人下車，與該男子交談後開火，數次擊中被害人。槍手隨後回到車上，沿著Genesee Avenue向北逃離。案發一個多小時後，被害人的屍體被一名路人發現，並撥打911報警。醫護人員和消防人員立即趕到現場，宣布男子已身亡，被害人名字目前尚未公佈。

警方稱，槍案發生後，該男子的狗沒有受傷，並且自己跑回到家中。

槍擊案發生的動機目前尚不清楚，洛市警局希望任何了解這起致命槍擊案件信息的人能夠站出來，致電 213-382-9470 聯繫 LAPD 兇殺案偵探，也可以通過 lacrimestoppers.org 提交匿名提示。

案發地點位於洛市中心 Genesee Avenue 和 Saturn Stree...
案發地點位於洛市中心 Genesee Avenue 和 Saturn Street 交叉口附近。(谷歌地圖)

洛杉磯 槍擊 911

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