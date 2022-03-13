物價飛漲 南加餐廳帳單增額外附加費 高達20%

餐館用「維持生計附加費」補充員工工資、支付不斷上漲的經營成本。（讀者提供）

生活在洛杉磯 地區的居民，如今都能切實感受到物價飛漲，大到買房買車，小到日常生活，如果去餐廳堂吃的話，會看到菜單價格也一直在上調。有食客近日反映，結賬時細看一下賬單，發現除了銷售稅和小費之外，還需支付一筆費用，被稱為「維持生計附加費」（Living Wage Surcharge）。而在有些餐廳，這筆額外餐費甚至高達20%。

家住洛縣阿罕布拉市（Alhambra）的江先生是個美食 家，空閒時會四處尋找洛杉磯各地的大小餐廳享受美食。今年2月，江先生在洛杉磯市一家網紅餐廳就餐，對於店內的食物江先生贊不絕口，但結賬時，他意外發現賬單上多了一筆費用，是之前從沒有留意過的。

從江先生提供的這張餐廳賬單來看，多出的這筆額外費用叫做LWgeSC，英文全稱Living Wage Surcharge，在賬單總額之外，需再支付2.9%。 江先生表示，「說實話，平常我很少細看賬單，所以不知道以前有沒有付過這筆費用，這是第一次注意到賬單上還有這個特別的項目。」

好奇的江先生當下諮詢餐廳關於這筆費用，老闆解釋道，如今物價飛漲，食材費、員工工資都在上漲，為維持餐廳正常運轉，因此在賬單上增加這項費用，將部分開銷轉移到消費者身上。對於店家的誠懇解釋，江先生也沒有什麼異議，「現在通貨膨脹的大環境下，大家做生意都不容易，但他們應該在顧客點餐時就提醒增加的這一項，讓人們透明消費，而不是買單時才發現。」

對喜歡在餐廳堂吃的食客，就餐費用大幅上升，著實是筆不小的開銷，江先生感慨道，除了菜單上明碼標註的菜品價格外，加上銷售稅、小費、還有這項維持生計的附加費，起碼要多加三分之一的費用，「但是沒辦法，民以食為天，再貴也要吃得好啊，管不住這張嘴。」

記者採訪洛杉磯多家餐廳，發現並不是每家餐廳都有這項「維持生計附加費」。鄭先生在洛杉磯市中心擁有一家中餐廳，他表示自己餐廳並沒有這項特別的費用，「經營餐廳十多年，我還從來不知道有這項附加費。」

據相關報導，餐廳這筆額外的附加費並不是最近的新生產物，早在幾年前就有，但一直飽受爭議。按照加州 餐廳協會的說法，目前收取這筆額外費用的餐廳正在不斷增加，餐廳用這筆收入補充員工工資、並支付不斷上漲的經營成本，除洛杉磯外，美國其他城市的餐廳徵收額外附加費也在逐漸流行。

收取額外附加費的比例每家餐廳各有不同，大部分餐廳都在3%左右，有些餐廳高達6%-10%，對於選擇可以不付小費的餐廳中，這筆費用有時高達賬單的20%。對這項額外費用，一些不滿的顧客把收據照片發佈在社交媒體上，抨擊餐廳的這種做法；也有顧客理解支持餐廳的這筆費用，並表示，「在物價、人力成本高漲的大環境下，經營餐廳實在不是一件容易的事情。」