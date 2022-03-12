洛縣抗疫兩年 亞裔疫苗接種率第一 死亡人數第三

亞裔疫苗接種率第一。（GettyImaes）

洛杉磯 縣12日開始解除中小學室内口罩令，洛杉磯縣從2020年3月中旬以停學關店開始持續兩年的抗疫戰到本周末告一段落。洛杉磯縣公共衛生局12日公佈的最新統計報告顯示，過去兩年在各族裔中，亞裔 的疫苗接種率排第一，但是染疫死亡人數排第三，令人意外。

洛杉磯縣疫情繼續平穩下降，12日全縣新增感染病例、住院人數和測試陽性率等數字均繼續下降。公衛局12日發佈當天最新疫情報告顯示，12日洛杉磯縣共新增感染1029例；新增死亡52人，比前一天的48人增加四人；住院人數從前一天的588人下降到565人；測試呈陽率為0.7%，比前一天的0.8%下降0.1%。

根據洛縣 公共衛生局統計到12日的數據，兩年來洛杉磯縣新冠感染總數為281萬1864人次，絕大部分集中在洛杉磯市及附近地區，高達265萬9034例，其次是長堤12萬4980例，巴沙迪那2萬7850例；兩年間死亡總數為3萬1275人，其中2萬9621人為洛杉磯市居民，1246人為長堤居民，408人為巴沙迪那及附近地區居民；測試人次超過1153萬，22%的民眾測試呈陽。

洛縣公共衛生局統計報告值得注意的一項數字是，過去兩年疫期當中，感染死亡人數最多的是拉丁裔，1萬5277人；白人7325人，居第二；亞裔3710人，居第三；非裔2733人，居第四。亞裔的疫苗接種率一直位於各族裔之冠，但12日公佈的亞裔死亡人數卻居各族裔第三。如果按亞裔人口比率折算，死亡率相對偏高令人費解。

但好消息是，洛縣疫情趨勢過去七天穩定下降，其中最低一天的新增感染人數為531人，日最低死亡40人。此外，過去七天洛縣的測試呈陽率均在0.7%至0.9%之間，換言之，過去一周沒有一天檢測呈陽率超過1%。