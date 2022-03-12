我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

軍援烏克蘭 拜登授權再撥2億美元

分析：北京若斡旋俄烏 也難令中歐關係回暖

洛杉磯縣正在CVS商店免費提供抗新冠病毒藥丸

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
Paxlovid是洛杉磯縣推出的「新冠測試治療」計劃中兩種抗病毒藥丸之一。（Gettyimages）
Paxlovid是洛杉磯縣推出的「新冠測試治療」計劃中兩種抗病毒藥丸之一。（Gettyimages）

洛杉磯縣本周啟動了拜登總統在國情咨文中宣布的「新冠測試治療」（test to treat COVID-19）計劃，要求在設有現場診所的特定藥房，向接受測試或顯示測試結果的新感染者免費提供抗 COVID 藥丸。

在洛杉磯縣，已有 20 家 CVS 健康診所參與了該計劃，詳情可查詢洛縣網站 ph.lacounty.gov/covidmedicines ，或致電833-540-0473 獲取一份清單。 正在計劃將該計劃擴展到其他藥房和臨床場所。

洛杉磯縣公共衛生局長費若 (Barbara Ferrer) 說，「測試治療」計劃提供的抗病毒藥丸是輝瑞公司生產的 Paxlovid ，以及由默克公司生產的用於治療輕度至中度 COVID-19 的 molnupiravir。這些藥物必須在症狀開始後的一定天數內，或從冠狀病毒檢測呈陽性之日起給予，越早服用，效果越好，但這些藥物需要處方。

據聯邦指南，Paxlovid 和 molnupiravir 被推薦用於「有發展為嚴重 COVID-19 的高風險」的患者，但只能用於那些病情沒有嚴重到需要住院或補充氧氣治療的患者。這些藥物有希望將進一步降低那些因 COVID-19 並發症風險最高的人患重病和死亡的機會。這些藥物的一個好處是要比需要注射的抗 新冠藥物更容易。

Paxlovid通常稱為 nirmatrelvir，與稱為ritonavir一起包裝，可用於 12 歲及以上體重至少 88 磅的人。這些藥丸通常每天服用兩次，持續五天。

費若說，Molnupiravir適用於成人，不建議在懷孕期間使用，只有在沒有其他治療藥物的情況下才推薦使用。她擔心許多人還不知道這些抗新冠藥物，以及如何獲得這些藥物。她說，「如果您認為自己可能是其中一種治療方式的候選人，請詢問提供者自己是否有資格獲得藥丸。如果沒有提供者，請向提供這些療法的網絡中的診所預約。」一旦獲得處方，患者就可以在經批准的藥房獲得藥片。

Paxlovid是洛杉磯縣「新冠測試治療」計劃中提供的兩種抗病毒藥丸之一。（美聯...
Paxlovid是洛杉磯縣「新冠測試治療」計劃中提供的兩種抗病毒藥丸之一。（美聯社）

洛杉磯 拜登 檢測

上一則

影／又來？現場報導撞人逃逸 直播中再生變故

延伸閱讀

58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大

58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大
治療新冠免費藥物 洛縣分配增加

治療新冠免費藥物 洛縣分配增加
金融時報：默克抗新冠口服藥 恐拿不到歐盟許可

金融時報：默克抗新冠口服藥 恐拿不到歐盟許可
輝瑞默克口服藥錢景看俏

輝瑞默克口服藥錢景看俏
美國外交抵制北京冬奧 拜登保證一定會看轉播

美國外交抵制北京冬奧 拜登保證一定會看轉播
聯邦議員敦促美國奧會 捍衛北京冬奧期間敢言選手

聯邦議員敦促美國奧會 捍衛北京冬奧期間敢言選手

熱門新聞

洛杉磯個人收入稅後每年 6萬4000元，才能過上相對舒適的生活。(Getty)

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

2022-03-09 17:27
出售中的空屋造成高達近3000元的電費賬單，令屋主驚訝，此為示意圖，並非當事人所提房屋。（本報檔案照）

房產經紀售屋電費花3000元 屋主氣炸

2022-03-06 02:20
奇諾一家幼稚園在報名前夜，家長在門外徹夜排隊。（讀者提供）

搶進好幼稚園 華人徹夜排隊 還有媽媽懷孕期就「提前部署」

2022-03-07 02:20
半導體公司「輝達」（Nvidia，亦有譯為英偉達）首席華裔執行官黃仁勳（Jensen Huang），也名列加州最富有的前十人。（維基百科）

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

2022-03-08 17:01
屋主表示，當地治安一直都還不錯，沒想到發生入室盜竊。（記者張宏／攝影）

槍擊入室竊匪 華人屋主：我做了對的事

2022-03-07 20:17
美國股票近日持續大跌，很多人詢問是否到了抄底的時候？（ 路透圖片）

股市連日大跌 到了抄底的時候嗎？專家這麼回答

2022-03-08 20:27

超人氣

更多 >
成龍與南航空姐親密合照 女方：大哥要了我地址電話

成龍與南航空姐親密合照 女方：大哥要了我地址電話
大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　
斷開汪小菲？張穎穎「甩鍋」5嚴令：不選拋妻棄子的人

斷開汪小菲？張穎穎「甩鍋」5嚴令：不選拋妻棄子的人
紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童

紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童
開戰Day17／英情資分析 俄軍距基輔市中心約25公里

開戰Day17／英情資分析 俄軍距基輔市中心約25公里