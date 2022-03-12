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影／又來？現場報導撞人逃逸 直播中再生變故

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
KTLA記者現場報導一場致命車禍時，未料現場又發生另一場車禍。（KTLA）
KTLA記者現場報導一場致命車禍時，未料現場又發生另一場車禍。（KTLA）

KTLA記者近日在南洛杉磯一處車禍高發地段，現場報導一起撞人逃逸車禍時，突然現場又發生一起兩車相撞的車禍，而且又出現司機逃逸的狀況。

10日午後位於洛杉磯Hoover街和84街交匯處，KTLA韓裔記者Gene Kang正在現場報導，自新冠肺炎疫情發生以來，該路段多次發生致命車禍，數量較比疫情之翻了一倍。最新一起致命車禍導致一位42歲男子死亡。就在現場報導期間，又有兩輛轎車相撞，其中一車逃逸。

警方表示，這名新逃逸的司機可能涉嫌先前的犯罪案件，擔心被抓趕緊逃離。但是，人算不如天算，逃逸車輛掉落了車牌，被警方拿走作為證據。這起車禍似乎沒有人受傷。

記者Gene Kang當時正在報導2月26日晚7時15分發生的一場致命車禍，造成一名42歲的父親被撞死亡，肇事司機逃跑。當時他們一家三口在舉著停車標誌的交通糾察引導下過街，還有黃色交通信號閃爍。但是，一名性急的駕駛人進入逆行車道直接向他們撞來，危急關頭這名父親捨身推開太太和二歲兒子，但自己被撞身亡。目前肇事司機尚未投案，當局懸賞５萬元徵求線索通緝肇事者。

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